Dove si colloca Zelda Echoes of Wisdom nella timeline? Risponde Nintendo

Tenere conto della linea temporale di The Legend of Zelda non è affatto un'impresa facile: con tantissimi giochi che tengono conto di eventi diversi, per un lungo periodo Nintendo sembrava aver perfino rinunciato all'idea di stabilire una timeline ufficiale.

Ma negli ultimi anni la casa di Kyoto ha deciso di accontentare le richieste dei più grandi fan della saga, aggiornando costantemente la linea temporale con gli ultimi capitoli della serie che, con le uniche eccezioni di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, sono tutti legati tra di loro.

Non poteva dunque mancare una risposta ufficiale per l'affascinante Zelda Echoes of Wisdom (lo trovate su Amazon) che, a distanza di due mesi esatti dal suo debutto sul mercato, adesso ha una collocazione ufficiale nella timeline del franchise.

Gli eventi narrati nella prima avventura in cui la principessa Zelda assume il ruolo di protagonista sono ambientati nella linea temporale in cui l'eroe viene sconfitto in The Legend of Zelda Ocarina of Time.

Per chi ha meno familiarità con la timeline, i videogiochi principali della serie si dividono in due linee temporali in base all'esito della battaglia finale tra Link e Ganon nel capolavoro per Nintendo 64, che potete visualizzare nel dettaglio alla seguente pagina ufficiale.

Nello specifico, Echoes of Wisdom si posiziona verso la fine di questa linea temporale, dopo Tri-Force Heroes ma antecedente agli eventi del primo The Legend of Zelda, prima del quale viene segnalato il declino del regno di Hyrule.

Una timeline che poi si conclude con Zelda 2 The Adventure of Link: significa che Echoes of Wisdom si svolge nella stessa continuità in cui hanno luogo gli eventi di A Link to the Past e Link's Awakening.

Ha sicuramente molto senso piazzare Echoes of Wisdom nella stessa linea temporale di quest'ultimo capitolo, considerate le enormi somiglianze con il remake uscito su Switch.

Se non altro, ciò conferma la volontà di Nintendo di lasciare a parte la continuità temporale inaugurata con Breath of the Wild: staremo a vedere se nuovi episodi sceglieranno di proseguire la narrazione o se resteranno semplicemente dei casi isolati.

Nel frattempo, segnaliamo che l'esperimento Zelda Echoes of Wisdom è stato particolarmente gradito da Eiji Aonuma, che ha espresso il desiderio di realizzare nuovi capitoli simili in futuro.