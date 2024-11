Elden Ring in Unreal Engine 5 è davvero epico

Elden Ring è un gioco davvero affascinante, nonostante forse non sia il massimo dal punto di vista puramente tecnico.

Il titolo (che trovate su Amazon), nonostante sia esteticamente affascinante, non fa uso dei più moderni motori grafici.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, uno YouTuber ha ricreato in Unreal Engine 5 un ambiente di Elden Ring, mostrando come potrebbe apparire il popolare gioco di FromSoftware con una grafica migliorata.

Il video, pubblicato sul canale "Konariin" e che potete ammirare poco più in basso, presenta texture ad alta risoluzione e una fedele riproduzione dello stile artistico originale.

Questo progetto amatoriale ha catturato l'attenzione degli appassionati per la sua qualità visiva, che in molti aspetti supera quella del gioco originale.

Nonostante si tratti di un singolo ambiente esplorabile privo di meccaniche di gameplay o nemici, il risultato ottenuto da un singolo artista è notevole.

La ricostruzione in UE5 mantiene intatta l'atmosfera caratteristica di Elden Ring, beneficiando al contempo delle potenzialità grafiche del nuovo motore di Epic Games.

Texture più definite, illuminazione avanzata e effetti particellari contribuiscono a donare maggiore realismo e impatto visivo alle ambientazioni.

Per essere quindi un progetto realizzato da una sola persona, appare straordinario. Purtroppo, come spesso accade con questo tipo di ricreazioni amatoriali, il progetto non sarà reso disponibile al pubblico.

L'artista lo ha realizzato principalmente come dimostrazione delle proprie capacità, probabilmente a scopo di portfolio. Al contempo, rappresenta una vetrina per un sicuro talento emergente nel campo della grafica 3D.

Questo remake fanmade di Elden Ring si inserisce in un filone ormai consolidato di progetti amatoriali che utilizzano Unreal Engine 5 per dare nuova vita a giochi classici o recenti.

Negli ultimi mesi sono emersi numerosi esempi simili, tra cui anche un bellissimo concept di un remake del primo Metal Gear Solid.

Per non parlare di quello dedicato a un eventuale Uncharted in UE5, davvero notevole e ottimamente realizzato.