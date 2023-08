Zelda Tears Of The Kingdom in sconto! Risparmia sul capolavoro di Nintendo!

Nel caso foste appassionati di action adventure, oggi abbiamo per voi un'offerta davvero imperdibile! Stiamo parlando di The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, l'acclamato titolo sviluppato da Nintendo, ora disponibile su eBay con un'ottimo sconto. Infatti, potete acquistare il titolo a soli 59,90€!

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom è il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mantenendo la struttura open world del predecessore, il titolo esplora nuove dimensioni, ampliando lo scenario per promuovere una maggiore esplorazione verticale del vasto mondo di gioco.

Questo gioco è ideale per gli appassionati del genere avventura e per i fan di lunga data della serie The Legend of Zelda. Coloro che hanno apprezzato Breath of the Wild troveranno particolarmente coinvolgente questo seguito, grazie alla sua trama emozionante, all'espansione del mondo di gioco e alla ricchezza di nuovi dettagli da esplorare.

Il coraggioso Link torna come protagonista in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom nel regno di Hyrule. La trama si snoda con Link e la principessa Zelda alle prese con le rovine misteriose di Zonai, nascoste in una caverna sotterranea al di sotto del castello di Hyrule. Durante questa ricerca, i due protagonisti sono testimoni del risveglio di Ganondorf, l'antagonista mummificato, il cui sinistro potere finisce per corrompere il braccio di Link. Questo evento straordinario porta alla levitazione magica del castello di Hyrule.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 10, abbiamo affermato che "si dice che la perfezione non esista, ma The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la cosa che più si avvicina a questa definizione. Perché la storia dei videogiochi non ha mai visto un mondo con tre livelli di esplorazione da vivere con una fluidità sconcertante, da esplorare con un gameplay che offre una vera libertà totale senza opprimere il giocatore con il proverbiale imbarazzo della scelta ma, al contrario, supportando come mai prima d’ora ogni sua intenzione".

