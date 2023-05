Zelda Tears of the Kingdom, ecco la nuova speedrun da record

Fin dalle prime ore dall'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gli speedrunner si sono messi subito all'opera, sperimentando con la libertà dell'opera di Nintendo.

Per riuscire nell'impresa si avvalgono invece anche di numerosi glitch, anche se Nintendo sta cercando di mettere una pezza su quelli più fastidiosi.

Non serve neanche poter avere il titolo prima del previsto, come è successo ad alcuni giocatori che però sono stati puniti.

Mentre gli speedrunner prendono confidenza con il titolo arrivano anche i primi record delle prove più efficaci.

Come riporta IGN US, infatti, c'è chi è già sceso sotto la barriera dei 60 minuti per completare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Lo speedrunner Zdi6923 ha condiviso un video su YouTube che mostra la partita dall'inizio alla fine. Il giocatore ha utilizzato una serie di suggerimenti e trucchi nel suo viaggio, finendo per segnare sul cronometro un tempo di 59 minuti e 22 secondi.

Ecco la prova:

Lo speedrunner ha guadagnato subito la prima posizione, scalzando il detentore del record precedente che ha completato il titolo in 1 ora, 2 minuti e 42 secondi.

Quello delle speedrun è un mondo decisamente affascinante che, per quanto riguarda l'ultimo The Legend of Zelda i prossimi tentativi saranno sempre più assurdi.

Parlando di impegno, da un recente sondaggio è emerso che per molti giocatori l'intera saga di Zelda è molto difficile, roba da speedrunner fin dagli esordi, insomma.