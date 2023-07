Nintendo Switch Online, disponibili gratis due capitoli di The Legend of Zelda

Nintendo ha deciso di riservare ai suoi utenti iscritti a Switch Online una nuova gradita sorpresa, anzi due: da questo momento potete infatti scoprire due grandi capitoli di The Legend of Zelda totalmente gratis.

Si tratta di Oracle of Ages e Oracle of Seasons, i due episodi realizzati per Game Boy con il contributo di Capcom, studiati per essere giocati in contemporanea per l'avventura definitiva.

Gli Oracle avevano infatti una funzionalità molto particolare: collegando entrambe le avventure è possibile scoprire la versione completa della storia, con alcuni elementi che cambieranno in base all'ordine in cui avrete deciso di giocarli.

Si tratta dunque di due piccole perle che gli appassionati di The Legend of Zelda non possono lasciarsi sfuggire, soprattutto se siete alla ricerca di avventure più "classiche" dopo aver scoperto le meraviglie di Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon).

Se siete curiosi di scoprirne di più, Nintendo ha anche rilasciato un trailer ufficiale per festeggiare il loro debutto su Switch Online: ve lo riproporremo qui di seguito.

The Legend of Zelda Oracle of Ages e Oracle of Seasons sono già disponibili gratuitamente da questo momento su Nintendo Switch Online: basterà avviare l'apposita applicazione per il catalogo Game Boy per poterli scoprire fin da subito.

Qualora non dovessero ancora comparire nel vostro elenco, sarà necessario assicurarvi che la vostra app sia aggiornata all'ultima versione: potete scaricare manualmente l'ultima patch tramite l'apposito menù accessibile nella schermata Home.

Ricordiamo che gli ultimi omaggi di Nintendo Switch Online erano arrivati quasi un mese fa, grazie a 4 giochi gratis su SEGA Mega Drive. Dato che i nuovi titoli in questione erano usciti su Game Boy, potrete scoprire senza bisogno di essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

Restando in tema di giochi gratis, anche per gli utenti PlayStation sono in arrivo grandi novità: Sony ha svelato i titoli scaricabili ad agosto con PS Plus.

Se preferite invece giocare su PC, cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete poche ore di tempo per riscattare un gioco gratis di SEGA su Steam.