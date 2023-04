Zelda Tears of the Kingdom è bellissimo, ma per Game Boy è meraviglioso

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi del prossimo mese, previsto in esclusiva assoluta su console Nintendo Switch.

Il sequel del favoloso titolo open world uscito su Wii U e Switch diversi anni fa, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, è uno dei titoli più bramati dai fan.

L’ultimo ed epico video mostrato in occasione dell’evento del 13 aprile scorso ha sicuramente fatto salite l'hype a livelli vertiginosi, sebbene alcuni fan hanno trovato il modo di ingannare l'attesa.

Come riportato anche da Nintendo Life, infatti, un appassionato sfegatato della saga Nintendo ha dato vita a una versione per Game Boy di Tears of the Kingdom.

Sappiamo cosa state pensando e sì, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è già bellissimo così com'è: vero anche che il gioco, nello stile del Game Boy a 8-bit in bianco e nero, è altrettanto sorprendente.

Pubblicato su YouTube da "New Age Retro Hippie", il video mostra il filmato del trailer più recente, ma con un filtro verdastro (e con pixel giganteschi) in perfetto stile Game Boy.

La vera star del filmato, tuttavia, è la musica: il tema principale del gioco, riprodotto nel tipico stile Game Boy, ci fa davvero desiderare una conversione tascabile retrò di Tears of the Kingdom. Poco sotto, potete ammirare il risultato finale.

Chissà se un giorno qualcuno non decida di realizzare davvero una versione fan made giocabile del prossimo capitolo di Zelda, ma a 8-bit. Staremo a vedere.

Nel mentre, al momento in cui scriviamo, mancano circa 3 settimane al lancio di Tears of the Kingdom, previsto sempre per il 12 maggio 2023. Nell'attesa di metterci sopra le mani, un nuovo spot televisivo live-action di Zelda TotK ha mostrato immagini del gioco mai viste prima.

Ma non è tutto: Tears of the Kingdom si è sì mostrato nuovamente di recente, ma forse Nintendo si è dimenticata di mostrare qualcosa del titolo.

Pe concludere, avete avuto modo di leggere il nome del doppiatore che darà la sua voce al temibile Ganondorf nel nuovo capitolo della serie di Zelda?