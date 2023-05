Zelda Tears of the Kingdom è stato già eletto come videogioco migliore di sempre

Le recensioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hanno enormemente premiato il titolo Nintendo, tanto da riuscire a svettare in una classifica.

Il sequel di Breath of the Wild, che trovate su Amazon, a poche ore dalla sua uscita ha raccolto consensi incredibili.

Come il nostro, che trovate nella recensione pubblicata proprio nella giornata di oggi.

Tears of the Kingdom si appresta quindi a subissare probabilmente il suo predecessore, che di premi e onorificienze varie ha già fatto incetta negli anni.

Come riporta VGC, infatti, un sito di aggregazione di voti della critica ha già eletto il titolo come quello con la votazione più alta di sempre.

Si tratta di OpenCritic, uno dei più nuovi aggregatori che trova in vetta, oggi, proprio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Con un punteggio di 97, infatti, la nuova fatica di Nintendo svetta su tutte le altre produzioni videoludiche.

Secondo la piattaforma è anche in vantaggio con un margine significativo, con Super Mario Odyssey al secondo posto con 96,81 e il suo predecessore, Breath of the Wild al terzo con 95,9.

Ovviamente OpenCritic è una piattaforma più recente di Metacritic, dove il titolo ha un 96 al momento, e non include quindi grandi classici che hanno avuto una votazione addirittura superiore.

Tuttavia, anche su Metacritic, Tears of the Kingdom si prende un altro merito perché il gioco con il voto più alto di sempre tra i giochi Nintendo Switch.

Una prova veramente massiccia per entrambi i giochi ovviamente, con Tears of the Kingdom che probabilmente rimarrà nella storia.

E pensare che i primi tentativi di creare il suo predecessore, Breath of the Wild, furono anche disastrosi.

Vedremo se anche la vociferata Nintendo Switch 2 avrà dalla sua titoli del genere, sempre se e quando la nuova console esisterà.