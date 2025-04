Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom rivivono su Switch 2

Nel mondo dei videogiochi, pochi titoli sono stati tanto amati quanto la serie di The Legend of Zelda, e ora, con l'arrivo della nuova Nintendo Switch 2, due dei suoi giochi più iconici stanno per essere rilasciati in versioni migliorate, promettendo un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e visivamente sbalorditiva.

Dal 5 giugno 2025, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom riceveranno versioni ottimizzate per Nintendo Switch 2, una console che porta con sé prestazioni superiori, una grafica più avanzata e un'esperienza utente arricchita.

Questi due titoli, che hanno già fatto la storia della serie, offriranno nuove funzionalità, tra cui miglioramenti significativi in termini di grafica e frame rate.

La versione Switch 2 Enhanced di questi giochi supporterà una grafica nettamente superiore, con risoluzioni più elevate e una fluidità maggiore nel gameplay. La HDR (High Dynamic Range) verrà implementata per migliorare i dettagli visivi, rendendo l'ambiente di gioco ancora più realistico e vivido.

Le ampie praterie di Hyrule, le intricate foreste e i vasti cieli che i giocatori esplorano saranno ora ancor più spettacolari, con colori più ricchi e un'illuminazione che farà risaltare ogni particolare.

La velocità di fotogrammi sarà anch'essa aumentata, garantendo una maggiore fluidità e una sensazione di movimento più naturale, soprattutto nelle battaglie ad alta intensità.

Un'altra novità che entusiasmerà i fan è l'introduzione della Zelda Notes App, un'applicazione esclusiva per la Switch 2 che permetterà ai giocatori di prendere appunti direttamente nel gioco.

Questo strumento sarà particolarmente utile per annotare indizi, ricette, luoghi da esplorare o strategie durante le complesse missioni. I fan potranno personalizzare le proprie note e utilizzarle come guida durante le loro avventure, rendendo l'esperienza ancora più interattiva e immersiva.

Coloro che possiedono già le versioni originali di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom su Nintendo Switch, potranno aggiornare i loro giochi alla versione Switch 2 Enhanced acquistando un Upgrade Pack.

Questo pacchetto permetterà di trasferire facilmente i dati di salvataggio e accedere alle nuove funzionalità senza dover ricominciare da capo. L'Upgrade Pack sarà disponibile per un prezzo contenuto, permettendo a chi ha già acquistato i giochi di godere delle migliorie senza dover fare un acquisto completo.

I fan di Zelda possono segnare sul loro calendario il 5 giugno 2025, data di lancio ufficiale delle versioni migliorate di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom su Nintendo Switch 2, oltre che della stessa console.