Per qualche motivo, c'è chi vuole John Cena nel film di Zelda

John Cena è da tempo anche una star del cinema e, ultimamente, lo abbiamo visto in ruoli decisamente particolari, ma come sarebbe se fosse all'interno del film di The Legend of Zelda che arriverà nei prossimi anni?

Di recente il wrestler e attore ha vestito i leggiadri (più o meno) panni della sirena nel film di Barbie (trovate il Blu-Ray su Amazon), e un suo post ha mandato in escandescenza i fan di The Legend of Zelda.

Come riporta Kotaku, infatti, John Cena ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto pensare ad un teasing riguardante il lungometraggio in arrivo prodotto da Sony.

Questo post, per la precisione:

Il primo pensiero è stato inevitabilmente quello che John Cena stesse annunciando la sua presenza nel film, perché l'immagine di un Link originale da The Legend of Zelda del 1987, pubblicata senza contesto, non fornirebbe troppe altre spiegazioni.

Tuttavia, John Cena spesso pubblica immagini casuali senza contesto (comprese immagini di altri videogiochi), e nella sua bio c'è scritto anche «queste immagini verranno pubblicate senza spiegazioni, per la tua interpretazione».

Cosa sta facendo il wrestler con il suo profilo, quindi? Probabilmente nulla. Ma questo non ha impedito ai fan di cominciare a speculare selvaggiamente, anche perché è stato già presente in Mortal Kombat 1, di recente.

C'è chi ha immaginato Cena nei panni di Groose da The Legend of Zelda: Skyward Sword, visto che l'aspetto del personaggio ricorda effettivamente molto la presenza scenica del wrestler. Anche Darunia, il goron di Ocarina of Time, è stato abbastanza gettonato per via del fatto che John Cena spesso interpreta dei ruoli da personaggio comico, e l'aspetto possente ma goffo dei goron si presterebbe bene.

Certo non sappiamo ancora quali saranno le caratteristiche del film di The Legend of Zelda, nello specifico a quale videogioco si ispirerà, quindi è difficile immaginare un ruolo per John Cena.

Se non altro la produzione sta andando avanti, con il regista che ha già un'idea fantastica per il film.