YouTube sarà il nuovo Stadia? Google pronta a riprovarci

Dopo il fallimento del progetto Stadia, Google non sembra essere ancora pronta a darsi per vinta e vorrebbe continuare a investire nel settore videoludico, lasciando però che a raccoglierne l'eredità sia YouTube.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (via VGC), pare infatti che la casa di Mountain View sarebbe pronta a testare internamente una nuova funzionalità per avviare istantaneamente giochi tramite la celebre piattaforma video.

Non è ancora chiaro se l'intenzione sia quella di provare a costruire una nuova piattaforma per il Cloud Gaming, magari per sfidare Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), o se si tratta di un progetto destinato a pochi titoli, ma ciò che appare certo è che Google non voglia sprecare quanto fatto di buono con Stadia a livello di progettazione.

Questo nuovo prodotto si chiamerebbe "Playables" e consentirebbe di avviare direttamente dalla app nuovi giochi istantaneamente, sia su dispositivi mobile che su PC, in maniera molto simile a quanto accadeva con Stadia.

Il reveal arriverebbe direttamente da una e-mail interna, inviata ad alcuni impiegati direttamente da parte di Google, ma al momento da parte della casa di Mountain View non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno gli eventuali piani dell'azienda in tal senso: nel frattempo, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per eventuali novità.

Google Stadia era un progetto particolarmente ambizioso, ma che ha fallito per una gestionale decisamente controversa e poco funzionale: in un nostro speciale avevamo fatto il riepilogo con tutto ciò che è andato storto e perché non avrebbe mai potuto funzionare. Vedremo se con un simile esperimento adottato su YouTube, magari meno ambizioso, le cose andranno diversamente.

In ogni caso, il capitolo Stadia è ormai chiuso per sempre: l'addio di Phil Harrison ha dato la "sepoltura" finale al progetto.