Xbox vi porta tra Pandora e il golf nei nuovi giochi gratis del weekend

Xbox ha ufficializzato i suoi nuovi giochi gratis del weekend, che potete già iniziare a scaricare da questo momento sulle vostre console grazie all'iniziativa Free Play Days.

Si tratta di una promozione riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Core e Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), ma questo weekend c'è un'importante eccezione: uno dei nuovi titoli gratuiti può essere provato anche senza abbonamento.

Si tratta di Avatar: Frontiers of Pandora, che farà parte di questa speciale selezione con un formato in prova speciale, insieme a PGA Tour 2K23 e Park Beyond.

Come vi avevamo già riportato nella nostra notizia dedicata, Avatar Frontiers of Pandora è disponibile gratuitamente per le sole prime 5 ore, ma si tratta di una prova speciale valida anche per le versioni PS5: per questo motivo non è necessario alcun tipo di abbonamento per iniziare il vostro viaggio su Pandora.

PGA Tour 2K23 è invece l'ultimo capitolo delle simulazioni di golf pubblicate da 2K: in questo episodio potrete non solo interpretare i migliori golfisti al mondo, ma divertirvi a creare il vostro campo ideale e con diverse feature di accessibilità pensate anche per chi non ha pratica con questo sport.

Infine, per un'esperienza decisamente più originale, Park Beyond è un simulatore che vi permetterà di creare il vostro parco dei divertimenti da sogno: l'unico limite è la vostra immaginazione e potrete realizzare attrazioni che nella vita reale potrebbero essere impossibili da riprodurre.

Tutti i nuovi giochi gratis del weekend sono disponibili da questo momento per il download: non dovete fare altro che dirigervi alle seguenti pagine ufficiali.

Se vorrete continuare a giocare anche dopo questo fine settimana, potete approfittare degli sconti speciali disponibili in occasione dei Saldi Estivi di Xbox Store: abbiamo segnalato per voi i migliori videogiochi in offerta.