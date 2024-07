Avatar Frontiers of Pandora è disponibile gratis in prova, ma c'è un limite

Avatar Frontiers of Pandora ha rilasciato nelle scorse ore il suo primo DLC ufficiale: un evento che Ubisoft ha deciso di festeggiare con una promozione speciale per tutti i nuovi fan.

Se siete infatti curiosi di scoprire il nuovo videogioco ufficiale ispirato dai film di James Cameron, Avatar Frontiers of Pandora è disponibile gratis in prova da questo momento su PS5 e Xbox Series X|S.

Significa che già da adesso potete scaricare una speciale versione in prova gratuita, che vi permetterà di scoprire i primi momenti della vostra nuova avventura a Pandora.

Tuttavia, come segnalato da Pure Xbox, questo non significa che potrete provare l'avventura dall'inizio alla fine: la versione in prova vi permetterà infatti di giocare solo le prime 5 ore.

Una volta raggiunto questo limite temporale, sarà ovviamente necessario acquistare la versione completa per proseguire il playthrough di Avatar Frontiers of Pandora (lo trovate in offerta per il Prime Day su Amazon, se interessati).

Avete tempo fino al 28 luglio per accedere alla prova gratuita di 5 ore: potete procedere al download già da adesso accedendo alle seguenti pagine ufficiali e selezionando la versione di prova.

Si tratta insomma di un'occasione da sfruttare nel caso siate interessati a scoprire questo adattamento, o magari se volete semplicemente impiegare 5 ore del vostro tempo libero senza dover spendere nemmeno un centesimo.

E se vorrete proseguire la vostra avventura, è già disponibile il primo DLC della storia "The Sky Breaker", già incluso per chiunque abbia già acquistato il Season Pass.

Ricordiamo che Avatar Frontiers of Pandora si è rivelato un gioco riuscito solo a metà: il pianeta di Pandora è stato riprodotto fedelmente, ma la formula di gioco non si distacca troppo dalla formula "open world Ubisoft" a cui siamo stati spesso abituati. Se volete saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.