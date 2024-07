Xbox Store, Sconti Estivi fino al 90% su oltre 1300 giochi: ecco i migliori

Vi avevamo già accennato il loro potenziale arrivo nelle nostre precedenti segnalazioni, ma adesso è arrivata l'ufficialità: gli Sconti Estivi di Xbox Store sono ufficialmente partiti su tantissimi videogiochi.

Un'occasione perfetta per risparmiare su oltre 1300 videogiochi per le console Xbox, con riduzioni di prezzo fino al 90% su tantissimi dei titoli più amati, tra i quali ci sono anche celebri tripla-A ed esclusive.

Advertisement

Non è necessario alcun tipo di abbonamento Xbox Game Pass (che comunque trovate su Amazon) per approfittare di queste occasioni, dato che sono disponibili per tutti gli utenti.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo riassunto per voi come di consueto i migliori videogiochi disponibili con gli Sconti Estivi di Xbox Store.

Sconti Estivi su Xbox Store: le migliori offerte

Ace Attorney Anthology a 44,99€ - Sconto del 25%

a 44,99€ - Sconto del 25% Alan Wake 2 a 38,99€ - Sconto del 35%

a 38,99€ - Sconto del 35% A Plague Tale: Innocence a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Armored Core VI: Fires of Rubicon a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% Assassin's Creed Mirage: Master Edition a 44,99€ - Sconto del 50%

a 44,99€ - Sconto del 50% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% EA Sports FC 24 a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Elden Ring a 41,99€ - Sconto del 30%

a 41,99€ - Sconto del 30% F1 24 a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Fallout 4: Game of the Year Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Fallout 76 a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Forza Horizon 5 Premium Edition a 49,99€ - Sconto del 50%

a 49,99€ - Sconto del 50% Grand Theft Auto V XSX|S a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Halo: The Master Chief Collection a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Hogwarts Legacy XSX|S a 29,99€ - Sconto del 60%

a 29,99€ - Sconto del 60% House Flipper 2 a 31,99€ - Sconto del 20%

a 31,99€ - Sconto del 20% Mortal Kombat 1 Premium Edition a 39,99€ - Sconto del 60%

a 39,99€ - Sconto del 60% NBA 2K24 XSX|S a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% Palworld a 22,49€ - Sconto del 25%

a 22,49€ - Sconto del 25% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil 4 a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Sea of Thieves: 2024 Edition a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Senua's Saga: Hellblade 2 a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% Street Fighter 6 a 31,49€ - Sconto del 55%

a 31,49€ - Sconto del 55% Star Wars Jedi: Survivor a 35,99€ - Sconto del 55%

a 35,99€ - Sconto del 55% Tekken 8 a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% WWE 2K24 Cross-Gen a 49,49€ - Sconto del 34%

Dato che ci sono oltre 1300 titoli in offerta, ovviamente la nostra non è altro che una selezione parziale: ci sono tanti altri videogiochi interessanti che non abbiamo potuto includere in questo nostro elenco.

Per questo motivo, vi consigliamo come sempre di consultare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo ufficiale.

Tutti gli Sconti Estivi di Xbox Store resteranno disponibili fino al 31 luglio: avete dunque tempo entro la fine del mese per recuperare a piccoli prezzi i vostri prossimi videogiochi preferiti.