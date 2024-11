Xbox vi offre 5 giochi gratis per il weekend, tra anime, sport e GDR

Xbox ha appena svelato i suoi nuovi omaggi per le Giornate di Gioco Gratuito, i Free Play Days che permettono di accedere a diversi giochi gratis per il fine settimana.

Come ormai i fan sapranno, si tratta di un'iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon) come uno dei numerosi vantaggi pensati per gli abbonati.

Questi omaggi sono naturalmente disponibili solo per il fine settimana e includono ben 5 giochi appartenenti a diversi generi: da uno degli adattamenti degli anime più popolari degli ultimi tempi all'ultimo capitolo di Like a Dragon, fino ad arrivare al College Football di EA Sports.

Ci sono dunque tantissime produzioni con cui divertirsi per questo fine settimana: potete scoprirle tutte nel nostro elenco completo qui di seguito, con tanto di link ufficiali per effettuare l'installazione.

Dustborn è curiosamente l'unico gioco completo che non è attualmente disponibile per il download, ma è comunque disponibile una prova gratuita accedendo da console.

La lista completa dovrebbe essere ufficializzata soltanto nelle prossime ore, ma come segnalato dall'account X VGT Gaming News i titoli sono già stati inclusi nell'elenco ed è possibile installarli già da adesso, così da risparmiare tempo.

Pare che solo Dustborn abbia bisogno di un po' di tempo in più per essere installato, ma per il momento non possiamo fare altro che consigliarvi di tenere accuratamente d'occhio l'Xbox Store ufficiale per avviare il download.

Restando in tema di novità gratuite su Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per ricordarvi che questa settimana è arrivata a sorpresa la trilogia rimasterizzata di Spyro sul catalogo, anche a partire dal piano Standard.

Ma Phil Spencer ha anche precisato che presto i fan dovranno dimenticare il concetto stesso di esclusive: qualunque gioco Xbox può arrivare su altre piattaforme, senza alcuna eccezione.