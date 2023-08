Xbox Store, tanti sconti di Ferragosto fino al 90%: i migliori

Anche questo martedì non si sono fatti attendere gli sconti settimanali di Xbox Store, il negozio digitale che potete visitare sulla vostra Xbox per provare a trovare dei tagli di prezzo sui titoli presenti in catalogo.

Questa volta, l'annuncio su Xbox Wire parla di promozioni attive dal 14 al 21 agosto prossimo, nelle quali si evidenziano dei tagli di prezzo che arrivano in alcuni casi fino al 90% del costo di listino. Se, insomma, volete rimpolpare la libreria della vostra Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S, questa potrebbe essere un'ottima occasione.

Advertisement

Come è consuetudine, vi ricordiamo che sono disponibili sia nuove Promozioni Gold, valide solo per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold, che offerte dedicate a tutti i fan senza alcun costo d'ingresso.

Ricordiamo anche che, dal 14 settembre, sarà lanciato il nuovo tier di abbonamento Xbox Game Pass Core, che sostituirà il vecchio Live Gold: consultate il nostro articolo di approfondimento per saperne di più.

Ovviamente questi erano soltanto alcuni esempi: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo pensato di scegliere per voi i migliori giochi attualmente in sconto su Xbox Store, che troverete qui di seguito.

Assassin's Creed Valhalla - sconto del 75%

- sconto del 75% Biomutant - sconto del 60%

- sconto del 60% Borderlands 3 - sconto dell'85%

- sconto dell'85% Cris Tales - sconto dell'80%

- sconto dell'80% Cult of the Lamb - sconto del 35%

- sconto del 35% Dying Light: Platinum Edition - sconto dell'80%

- sconto dell'80% GTA V - sconto del 67%

- sconto del 67% Kentucky Route Zero - sconto del 40%

- sconto del 40% New Tales from the Borderlands - sconto del 50%

- sconto del 50% Outer Wilds - sconto del 40%

- sconto del 40% Planet of Lana - sconto del 25%

- sconto del 25% Prey - sconto dell'80%

- sconto dell'80% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - sconto del 70%

- sconto del 70% Scorn - sconto del 60%

- sconto del 60% The Artful Escape - sconto del 50%

- sconto del 50% Unpacking - sconto del 40%

- sconto del 40% Vampire Survivors - sconto del 25%

- sconto del 25% Vampyr - sconto dell'80%

- sconto dell'80% Watch Dogs Legion Gold Edition - sconto dell'80%

Su Xbox Store potete trovare tante altre offerte ancora attive relative alle precedenti settimane: se siete curiosi di scoprirle tutte, vi consigliamo di consultare l'elenco completo al seguente indirizzo.