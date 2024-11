Xbox Store, sconti fino al 95% di inizio novembre 2024: ecco i migliori

Il mese di novembre in casa Xbox è iniziato non solo con una tripletta di giochi gratis su Game Pass davvero niente male, ma anche con le immancabili offerte settimanali sullo store.

Xbox Store ha infatti inaugurato tante nuove offerte fino al 95% su tantissimi videogiochi: pur avendo concluso i più imponenti sconti di Halloween, ci sono diverse perle interessanti che vale la pena di tenere d'occhio.

Come sempre, ricordiamo che alcune di queste produzioni potrebbero far parte delle promozioni riservate esclusivamente agli abbonati Game Pass (lo trovate scontato su Amazon), ma la maggior parte degli sconti non richiederà alcun tipo di iscrizione.

Verificate voi stessi accuratamente i dettagli delle offerte: di seguito, per aiutarvi nella vostra scelta, vi segnaleremo i migliori giochi in sconto su Xbox Store.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Assetto Corsa a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% Atomic Heart: Gold Edition a 39,99€ - Sconto del 60%

a 39,99€ - Sconto del 60% Blasphemous 1+2 Bundle a 22,49€ - Sconto del 50%

a 22,49€ - Sconto del 50% Chicory: A Colorful Tale a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Dead Island Definitive Collection a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Gem Smashers a 0,64€ - Sconto del 95%

a 0,64€ - Sconto del 95% Guilty Gear Strive a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% House Flipper a 8,59€ - Sconto del 60%

a 8,59€ - Sconto del 60% Jusant a 14,99€ - Sconto del 40%

a 14,99€ - Sconto del 40% Metro Saga Bundle a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% NBA 2K25 Edizione Torneo a 44,99€ - Sconto del 50%

a 44,99€ - Sconto del 50% Outer Wilds a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Rayman Origins a 4,99€ - Sconto del 67%

a 4,99€ - Sconto del 67% RoboCop: Rogue City a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% Saints Row The Third Remastered a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% South Park: Scontri Di-Retti Edizione Oro a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Sundered: Eldritch Edition a 4,99€ - Sconto del 75%

Attualmente ci sono oltre 340 videogiochi e DLC in offerta su Xbox Store: come sempre, vi consigliamo di consultare voi stessi l'elenco completo al seguente indirizzo, così da non lasciarvi scappare nessuna offerta.