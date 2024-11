Xbox Store, sconti fino al 90% di novembre: ecco i migliori

Torna anche questo martedì il nostro immancabile appuntamento con le offerte settimanali di Xbox Store, dato che il negozio digitale per le console Microsoft ha appena aggiornato le proprie selezioni.

Questa settimana potrete approfittare di promozioni fino al 90% molto interessanti: tra queste vi segnaliamo in particolar modo la Director's Cut di Death Stranding proposta a metà prezzo, per festeggiare il suo arrivo su Xbox.

Alcune di queste promozioni potrebbero essere riservate agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon), motivo per il quale vi consigliamo di controllare accuratamente tutti i dettagli delle offerte.

Senza ulteriori indugi, di seguito vi lasciamo alla nostra personale selezione dei migliori nuovi giochi in offerta su Xbox Store, tenendo in considerazione che molte delle precedenti proposte sono ancora disponibili:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Bugsnax a 6,24€ - Sconto del 75%

a 6,24€ - Sconto del 75% Children of Morta a 5,49€ - Sconto del 75%

a 5,49€ - Sconto del 75% Death Stranding Director's Cut a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Dragon's Lair Trilogy a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Enter x Exit the Gungeon a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Golazo! 2 a 2,99€ - Sconto dell'80%

a 2,99€ - Sconto dell'80% Grand Theft Auto V (XONE + XSX) a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Madden NFL 25 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Metal Slug Attack Reloaded a 6,99€ - Sconto del 30%

a 6,99€ - Sconto del 30% Neon White a 14,99€ - Sconto del 40%

a 14,99€ - Sconto del 40% Outer Wilds: Archaeologist Edition a 23,99€ - Sconto del 40%

a 23,99€ - Sconto del 40% Shadow Warrior a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Stray a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% What Remains of Edith Finch a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Worms Armaggedon: Anniversary Edition a 18,74€ - Sconto del 25%

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, sono disponibili oltre 430 tra giochi e DLC in offerta su Xbox Store: come sempre, vi raccomandiamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.