Xbox Store, nuovi sconti settimanali fino al 90%: ecco i migliori

Dopo aver dato ufficialmente il via ai numerosi saldi estivi — che potete trovare nella nostra notizia dedicata — il martedì di Xbox Store si apre nuovamente con una nuova selezione di offerte speciali, tutte da tenere d'occhio per gli appassionati.

Dato che è già disponibile la corposa Ultimate Game Sale, questa volta il negozio digitale di casa Microsoft ha deciso di proporre una selezione più limitata di offerte, ma non per questo meno interessanti: gli utenti avranno infatti la possibilità di risparmiare il 90% su alcuni titoli scelti.

Insieme alle consuete Promozioni Spotlight, torneranno anche le esclusive Promozioni Gold, riservate agli utenti iscritti a Xbox Live Gold — che a breve sarà sostituito dal nuovo Game Pass Core — oppure Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon).

Tra queste segnaliamo in particolar modo la Premium Edition di Atomic Heart, il sorprendente sparatutto realizzato da Mundfish che oggi potrà essere vostro con il 30% di sconto.

Molto intrigante anche il bundle con Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising, che vi permetterà di scoprire due grandi open world di casa Ubisoft al 75% in meno.

Una delle migliori offerte che vi suggeriamo invece di tenere d'occhio è Deadlight Director's Cut: il survival horror a piattaforme oggi può essere vostro con un generosissimo 90% di sconto.

Queste erano naturalmente solo alcune delle tantissime offerte disponibili: di seguito vi riepilogheremo i migliori nuovi sconti settimanali di Xbox Store, per aiutarvi nella vostra scelta.

Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Atomic Heart: Premium Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Borderlands — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Deadlight: Director's Cut — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Focus Indies Bundle — Sconto del 60%

— Sconto del 60% L.A. Noire — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Prey — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Prince of Persia Classic — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Riders Republic Deluxe Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Watch Dogs 1 + 2 Bundle — Sconto dell'80%

Naturalmente quelle che vi abbiamo elencato sono solo alcune delle offerte disponibili: se volete consultare tutti i giochi in offerta, inclusi quelli disponibili con i saldi estivi, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo.

Restando in tema di novità, vi ricordiamo che oltre al già citato Game Pass Core potrebbe essere in arrivo anche il piano dedicato alle famiglie, anche se la fase di test iniziale sta per terminare.