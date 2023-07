Xbox Store, al via gli sconti estivi su oltre 700 giochi: ecco i migliori

Xbox Store ha appena svelato a sorpresa il ritorno della Ultimate Game Sale, la speciale svendita dedicata alla stagione estiva che vi permetterà di risparmiare cifre importanti su tantissimi giochi.

Come segnalato da Pure Xbox, la casa di Redmond ha infatti deciso di proporre oltre 700 giochi in offerta, tra i quali è possibile scoprire tanti big imperdibili: un'ottima occasione per aggiungere nuovi prodotti digitali al catalogo di Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S.

Tra i numerosi giochi in offerta non possiamo che cominciare le nostre segnalazioni con Elden Ring, il fenomeno soulslike che ha conquistato il mondo intero durante lo scorso anno: se non l'avete ancora fatto vostro, oggi potete acquistarlo con uno speciale sconto del 30%.

Segnaliamo anche due delle produzioni più apprezzate del 2023, già disponibili in offerta: Star Wars Jedi Survivor può essere vostro al 25% in meno, mentre l'edizione Digital Deluxe di Hogwarts Legacy è disponibile con uno sconto del 20%.

Questi sono naturalmente solo alcuni piccoli esempi, ma lista completa include tantissimi giochi da non lasciarvi scappare: al momento, potete consultare il catalogo completo con i prezzi americani al seguente indirizzo, ma tutti gli sconti saranno disponibili anche sullo store italiani.

Di seguito vi proporremo invece alcune delle migliori offerte disponibili su Xbox Store, selezionate appositamente dalla nostra redazione con l'augurio di aiutarvi nella vostra ricerca.

Saldi Estivi: migliori giochi in sconto su Xbox Store

Alan Wake Remastered — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Assassin's Creed Valhalla Deluxe — Sconto del 75%

— Sconto del 75% BioShock: The Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-gen — Sconto del 45%

— Sconto del 45% Cyberpunk 2077 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dead Island 2 Deluxe Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Dying Light 2 Stay Human: Deluxe — Sconto del 45%

— Sconto del 45% Elden Ring — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Far Cry 6 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Final Fantasy X/X-2 HD Remaster — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Marvel's Midnight Suns Enhanced — Sconto del 60%

— Sconto del 60% NieR Automata Become as Gods Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor — Sconto del 25%

— Sconto del 25% The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary — Sconto del 67%

— Sconto del 67% The Witcher 3: Wild Hunt Complete — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Cross-gen Deluxe — Sconto del 60%

Naturalmente la nostra lista non include tutti i titoli di maggiore spessore ed è da considerarsi come una semplice selezione: rinnoviamo dunque il nostro invito a consultare il catalogo completo per non lasciarvi sfuggire nemmeno un'occasione.

Ricordiamo inoltre che queste non sono le uniche offerte disponibili: lo scorso martedì vi abbiamo infatti segnalato tanti altri sconti fino al 90%.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi ricordiamo che è già disponibile una grande sorpresa: potete infatti scaricare gratis Exoprimal al day-one, il nuovo big di casa Capcom.

Non dimenticatevi inoltre di dare un'occhiata ai giochi gratuiti del weekend su Xbox: tra le proposte di questo fine settimana c'è anche Dragon Ball.