Xbox Store, nuovi sconti fino al 95% di ottobre: ecco i migliori

Come ogni martedì, anche oggi sono state ufficialmente rinnovate le offerte settimanali di Xbox Store: da questo momento potrete dunque approfittare di tantissimi giochi in sconto, con riduzioni di prezzo fino al 95% (via TrueAchievements).

Lo store digitale di casa Microsoft si dimostra spesso particolarmente generoso per le offerte dei migliori videogiochi di terze parti e non solo, offrendo ottime occasioni per scoprire nuovi titoli da scaricare su Xbox Series X (la trovate in sconto con le Offerte Prime ) e su Series S.

Tra i titoli più interessanti in offerta vi segnaliamo Divinity Original Sin Enhanced Edition, gioco di ruolo realizzato dagli autori di Baldur's Gate 3 e che oggi potrà essere vostro con una riduzione di prezzo del 60%, oltre a un interessante Dead Space Remake proposto al 40% in meno e anche Star Wars Jedi: Survivor, con uno sconto del 35%.

Lo sconto più generoso è invece riservato allo strategico XCOM 2: da oggi avete una nuova occasione per acquistarlo con un'offerta del 95% e spendendo poco meno di 2 euro e 50 centesimi, a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass Core o Ultimate dato che si tratta di una Promozione Gold.

Ovviamente, questi erano soltanto alcuni piccoli esempi e la lista completa con tutti gli sconti attivi è particolarmente corposa: potete visualizzarla al seguente indirizzo.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo però deciso di selezionare per voi accuratamente i migliori giochi in offerta con i nuovi sconti di Xbox Store:

A Plague Tale: Requiem — Sconto del 45%

— Sconto del 45% Anno 1800 Console Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Cuphead — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Darksiders III: Blades & Whip Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Dead Island 2 — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dead Space (Remake) — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Divinity: Original Sin Enhanced Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dragon Ball Z: Kakarot — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dragon's Dogma: Dark Arisen — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Far Cry 6 Gold Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Grand Theft Auto V (Xbox Series X) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hades — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Hitman World of Assassination — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Mega Man 30th Anniversary Bundle — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Monster Hunter Rise — Sconto del 50%

— Sconto del 50% One Piece Odyssey — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy — Sconto del 60%

— Sconto del 60% XCOM 2 — Sconto del 95%

Mentre valutate con attenzione tutte le offerte disponibili, cogliamo l'occasione per ricordarvi che molto presto potrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisizione di Activision Blizzard, anche se i giochi gratis su Game Pass dovrebbero arrivare solo dal prossimo anno.

Nel frattempo, restando in tema con Game Pass, vi segnaliamo che l'ultimo capitolo di Forza Motorsport è già disponibile gratis per gli abbonati.