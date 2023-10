Forza Motorsport è disponibile gratis su Xbox Game Pass, da ora

Da questo momento è ufficialmente disponibile per il download su Xbox Game Pass un'altra grande esclusiva di Xbox Game Studios, direttamente al day-one e senza costi aggiuntivi per gli abbonati: parliamo naturalmente di Forza Motorsport, l'ultimo capitolo della celebre saga per i fan delle auto da corsa.

Proprio come le altre produzioni realizzate direttamente dai team di casa Microsoft, anche il nuovo Forza Motorsport è disponibile gratis fin dal giorno del lancio, a patto naturalmente di essere iscritti all'apposito servizio in abbonamento (lo trovate ).

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che l'ultimo capitolo della saga automobilistica propone «propone un vasto parco auto, diversi tracciati e un buon sistema di guida che, però, pecca in alcuni dettagli significativi», dato che si avvicina solamente a essere una simulazione, senza diventare tale del tutto.

Si tratta però indubbiamente di un titolo di spessore e uno dei più attesi dagli appassionati del genere, che potete già scaricare e avviare da questo momento: possiamo infatti confermare che Forza Motorsport è già disponibile gratuitamente sia su PC che sulle console Xbox, oltre che in Cloud per chiunque sia abbonato a Game Pass Ultimate.

Avrete dunque la possibilità di scoprire tantissime auto giocabili e numerosi tracciati con un comparto grafico di tutto rispetto, senza dover spendere nemmeno un centesimo in più: non possiamo che lasciarvi al download, sempre che non abbiate già effettuato il pre-load in passato, e augurarvi un buon divertimento!

Gli sviluppatori hanno anche promesso che continueranno a tenere aggiornato il titolo a lungo, dato che il tutto è stato progettato come una sorta di live service, con contenuti in arrivo ogni mese. Una formula che, tuttavia, non sembra aver soddisfatto pienamente chi lo ha già provato in accesso anticipato.

Cogliamo l'occasione di ricordarvi che sono già previsti altri due giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi giorni, il primo dei quali sarà disponibile da questo giovedì.