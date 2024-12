Xbox Store, nuovi sconti fino al 95% di inizio dicembre: ecco i migliori

Anche questa settimana sono disponibili tante nuove imperdibili offerte su Xbox Store, con nuove occasioni per riuscire ad acquistare i vostri videogiochi preferiti a prezzi stracciati.

Con le nuove offerte settimanali potrete infatti acquistare svariati titoli anche con riduzioni fino al 95%, che si aggiungono alle promozioni che vi abbiamo già segnalato la scorsa settimana e che, per la maggior parte, continuano a essere disponibili.

Non sarà necessario alcun tipo di abbonamento Xbox Game Pass (che comunque trovate scontato su Amazon) per approfittare di queste occasioni, anche se potrebbero esserci ulteriori offerte esclusive per gli iscritti.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla nostra selezione con le migliori nuove offerte di Xbox Store:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed: The Ezio Collection a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Baldur's Gate I & II: Enhanced Editions a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Dead Island Definitive Collection a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Dead Space Digital Deluxe a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Divinity: Original Sin II Definitive Edition a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Dragon Age: The Veilguard a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% EA Sports FC 25 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Figment 2: Creed Valley a 1,24€ - Sconto del 95%

a 1,24€ - Sconto del 95% Forza Horizon 4 Ultimate Edition a 19,99€ - Sconto dell'80%

a 19,99€ - Sconto dell'80% Hitman World of Assassination Part One a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% LEGO Harry Potter Collection a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. a 9,99€ - Sconto del 90%

a 9,99€ - Sconto del 90% Need for Speed Heat Deluxe a 3,99€ - Sconto del 95%

a 3,99€ - Sconto del 95% Need for Speed Unbound a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% Scribblenauts Mega Pack a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Titanfall 2: Ultimate Edition a 2,99€ - Sconto del 90%

Attualmente ci sono circa 830 giochi e contenuti aggiuntivi in offerta su Xbox Store: come sempre, vi raccomandiamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Tra i titoli in offerta vi abbiamo segnalato anche l'edizione Ultimate di Forza Horizon 4: si tratta dell'ultima occasione per aggiungerlo alla vostra raccolta, dato che tra pochi giorni verrà rimosso da tutti gli store.