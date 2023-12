Xbox Store, nuovi sconti fino al 95% con Dead Space e Need for Speed: ecco i migliori

Siamo ormai sempre più vicini alle imminenti festività natalizie: questi sono dunque gli ultimi giorni in cui è possibile pensare ai regali da fare ai nostri cari, o magari quelli che vorremmo fare a noi stessi.

Se volete approfittare delle potenziali vacanze per approfondire il vostro catalogo videoludico, Xbox Store ha pensato a tante nuove offerte particolarmente interessanti per i suoi utenti, inclusi sconti fino al 95% su big semplicemente imperdibili.

La scorsa settimana vi avevamo segnalato il 90% di sconto su Dead Space Remake: sarete felici di sapere che questa offerta è stata confermata, così come le altre offerte dedicate al catalogo EA.

Questo significa che potrete risparmiare addirittura il 95% su Need for Speed Heat Deluxe, oppure approfittare del 90% per l'acquisto della Palace Edition di Need for Speed Unbound e sulla Karakuri Edition di Wild Hearts, solo per fare alcuni esempi.

L'unico "limite" è che questo genere di sconti richiede un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): dato che le versioni di base sono già incluse, si tratta di un incentivo per gli utenti abbonati ad acquistare e possedere per sempre le edizioni più complete.

Ma ovviamente le offerte dedicate a Electronic Arts non sono le uniche disponibili su Xbox Store: di seguito troverete i migliori sconti appositamente selezionati per voi dalla nostra redazione tra quelli aggiunti più di recente.

Assassin's Creed Mythology (Origins + Odyssey + Valhalla) — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Batman: Return to Arkham (Asylum + City) — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Battlefield 2042 Elite Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Dead Space Digital Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Deathloop — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% EA Sports FC 24 Ultimate Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% F1 23 — Sconto del 70%

— Sconto del 70% It Takes Two — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Monster Hunter Rise + Sunbreak — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Need for Speed Heat Deluxe — Sconto del 95%

— Sconto del 95% Need for Speed Unbound Palace Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Outbreak Co-Op Anthology — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Plants vs Zombies: GW2 Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Resident Evil Village Gold Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Sonic Frontiers Digital Deluxe — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Sonic Superstars — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Street Fighter 6 Deluxe — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Titanfall 2 — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Wild Hearts Karakuri Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero — Sconto dell'80%

Il nostro consiglio resta sempre quello di controllare tutte le offerte attualmente disponibili sullo store, per non perdervi neanche un'offerta: potete verificarle facilmente al seguente indirizzo.

Restando in tema di vendite, a novembre abbiamo assistito a meno giochi venduti del previsto, ma proprio Xbox ha potuto trarre profitti davvero niente male.

Chissà che a dicembre non possa arrivare un'ulteriore spinta grazie al lancio di Baldur's Gate 3, nonostante qualche problema con i salvataggi che sembra essere in via di risoluzione.