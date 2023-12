I videogiochi vendono meno a novembre, ma Xbox decolla

Quest'anno è stato fenomenale per i videogiochi, con una serie di uscite di grandissimo peso e pochissimi scivoloni, ma i recenti dati di vendita anno su anno mostrano un leggero calo a discapito delle vendite hardware, che invece hanno premiato console come Xbox Series X|S.

Tra i videogiochi che hanno raccolto un calo nelle vendite c'è anche Call of Duty Modern Warfare 3 (lo trovate su Amazon) che, complice anche un risultato finale non esaltante, non è stato apprezzato come sperato dai videogiocatori.

Pur essendo ben lontano dal titolo di "peggior Call of Duty di sempre", un titolo che spetta ad altri, Modern Warfare 3 è stato un parziale flop una volta arrivato su gli scaffali.

L'entità di questo flop lo svela il puntualissimo report di Games Industry, con le vendite del mese di novembre 2023 tra software ed hardware.

Lo scorso mese sono stati venduti oltre 4.55 milioni di videogiochi, con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un mese che comprende anche il Black Friday, come ogni anno.

Secondo GSD, il calo è dovuto principalmente ad una programmazione delle uscite del mese più debole quest'anno, rispetto al 2022 che ha visto arrivare a novembre titoli come God of War Ragnarök e Pokémon Scarlatto e Violetto, inevitabilmente dei prodotti che hanno catalizzato l'attenzione (e i soldi) dei giocatori.

Call of Duty Modern Warfare 3 ha trainato le vendite software del mese, pur avendo venduto il 38% in meno rispetto a Modern Warfare 2 dello scorso anno.

Per quanto riguarda il mercato console è PS5 a dominare il mese senza grosse sorprese, con un aumento del 176% su base mensile e un aumento del 32% rispetto a novembre dello scorso anno.

Ancora una volta una console su due vendute nel mese è una PS5, ma al secondo posto c'è Xbox Series X|S ha ricevuto un aumento del 231% su base mensile, con un aumento del 4% rispetto allo scorso anno.

Vedremo cosa succederà dopo Natale, soprattutto per il pubblico più giovane che non vuole in alcun modo i videogiochi fisici.