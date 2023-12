Baldur's Gate 3 è disponibile su Xbox a sorpresa, da ora!

Come era stato già anticipato nel corso delle scorse settimane, Larian Studios ha approfittato della cerimonia dei The Game Awards 2023 per fare un grande annuncio a sorpresa, passato quasi inosservato perché giunto al di fuori dello show vero e proprio.

Mentre eravamo infatti intenti a scoprire quali giochi venivano premiati durante l'evento condotto da Geoff Keighley, incluso anche un meritato GOTY per il gioco di ruolo a tema D&D, il suo team di sviluppo ha voluto comunicare quando sarebbe stata disponibile la versione Xbox.

Ovvero, proprio adesso: Baldur's Gate 3 è disponibile da ora su Xbox, come svelato dalla stessa Larian Studios con un trailer speciale preparato per l'occasione.

Il titolo è giocabile attualmente solo in formato digitale, dunque dovrete dirigervi sullo store di Xbox per acquistarlo al prezzo di 69,99€ per l'edizione standard.

In alternativa, potrete acquistare l'edizione Digital Deluxe per 79,99€, con diversi contenuti digitali aggiuntivi per godervi al meglio la vostra avventura. Una proposta uguale, dunque, a quelle già proposte su PC e PS5: vi lasciamo qui di seguito i link diretti a Xbox Store per poter consultare tutti i dettagli o procedere eventualmente all'acquisto.

Se preferite invece avere in vostro possesso la copia fisica, vi ricordiamo che un'altra edizione speciale sarà disponibile direttamente dal sito ufficiale di Larian Studios, ma l'uscita è prevista solo durante il Q1 2024. In ogni caso, su Xbox ci saranno addirittura 3 dischi fisici, così da assicurare che sia giocabile dall'inizio alla fine senza alcun download.

A questo punto non possiamo che augurare ai fan su Xbox un buon divertimento nei Forgotten Realms: una release particolarmente attesa, dato che come accennavamo in precedenza è stato premiato anche come Gioco dell'Anno 2023.

Se volete celebrare al meglio questa nuova avventura, su Amazon potete trovare anche diversi gadget dedicati.