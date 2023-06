Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% per festeggiare giugno: ecco i migliori

Puntuale come ogni martedì, Xbox Store ha appena aggiornato il proprio catalogo di giochi in offerta: da questo momento sono disponibili tanti nuovi sconti fino al 90%, per celebrare l'inizio del sesto mese dell'anno.

Oltre al consueto rinnovo delle Promozioni Gold e Spotlight, il negozio digitale ha deciso di riproporre l'interessante svendita Deals Unlocked, con tantissime occasioni imperdibili per chiunque voglia espandere il proprio catalogo su console (trovate Xbox Series X in sconto su Amazon).

Tra le proposte più interessanti non possiamo che segnalarvi NBA 2K23, l'ultimo capitolo della popolare simulazione di basket: in vista della nuova stagione, oggi potrà essere vostro con un imperdibile sconto del 90%, valido anche per l'edizione per console next-gen.

Le nuove offerte rappresentano anche un'occasione per risparmiare non solo sulle più amate produzioni di terze parti, ma anche sulle esclusive di casa Xbox: un esempio che vogliamo segnalarvi è Hi-Fi Rush, una delle più grandi sorprese del 2023 che oggi potrà essere vostro al 25% in meno, grazie allo sconto sull'edizione Deluxe.

I giochi in offerta sono davvero troppo numerosi per elencarveli tutti, ma potete trovare la lista completa al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche deciso di proporvi una nostra selezione con le migliori offerte di Xbox Store:

Assassin's Creed Mythology Pack — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Batman: Arkham Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% BioShock: The Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Cult of the Lamb — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Dead Island 2 — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Dead Space — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Digimon Survive — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dragon Ball Xenoverse Super Bundle — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Dragon's Dogma: Dark Arisen — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Far Cry Anthology Bundle — Sconto del 75%

— Sconto del 75% FIFA 23 (Xbox Series X) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Forza Horizon 5 e 4 Premium Edition Bundle — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Grand Theft Auto V (Xbox Series X) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hades — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Hi-Fi Rush Deluxe Edition — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Mass Effect Legendary Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% NBA 2K23 (Xbox Series X) — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Resident Evil Village — Sconto del 50%

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi raccomandiamo di tenere d'occhio il catalogo nelle prossime ore: da oggi saranno infatti aggiunti altri due giochi gratis.

Presto saremo però costretti a fare alcuni sacrifici importanti: il servizio in abbonamento potrebbe infatti aver già anticipato quali titoli lasceranno Game Pass alla fine del mese.

Tra pochi giorni potremo inoltre scoprire tutte le novità in arrivo su Xbox Series X|S, grazie allo Showcase dedicato: a differenza di quanto fatto da PlayStation, Microsoft ha promesso che non ci saranno trailer solo in CG per le sue esclusive.