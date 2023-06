Xbox Games Showcase non farà come PlayStation: «Niente trailer in CG»

L'evento Xbox Games Showcase è ormai quasi alle porte: domenica 11 giugno gli appassionati potranno scoprire più da vicino tutte le novità per le produzioni più attese per la console di casa Microsoft, con un evento che si preannuncia molto interessante.

L'iniziativa servirà infatti per poter scoprire le novità per le esclusive più attese su console, in arrivo anche gratis al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma senza seguire l'esempio dello scorso evento dei rivali in casa Sony.

Lo scorso PlayStation Showcase ha infatti esibito tantissimi giochi, ma non solo molti di questi non erano neanche esclusive console — cosa prontamente sottolineata proprio da Microsoft — ma nella maggior parte dei casi non si è visto il gameplay, dato che erano solo trailer in computer grafica.

Ed è proprio su quest'ultimo punto che la casa di Redmond ha voluto tranquillizzare i propri fan: Aaron Greenberg, responsabile marketing di Xbox, ha infatti annunciato su Twitter che non sarà mostrato alcun trailer in computer grafica, almeno per quanto riguarda le esclusive di Xbox Game Studios:

«Nessuno dei nostri giochi first-party nello show ha trailer interamente in CG. È tutto con catturato in-game, in-engine, oppure in-game con alcuni filmati cinematografici. Ogni nostro trailer sarà contrassegnato, così che sia chiaro per i nostri fan».

Insomma, Xbox Games Showcase uscirà a tutti gli effetti i muscoli e ci farà vedere uno sguardo direttamente dal gameplay o, dove non sarà possibile, costruendo trailer sfruttando comunque l'engine di gioco.

In ogni caso, Microsoft ha promesso la massima chiarezza per ogni trailer svelato, così che gli appassionati sapranno sempre cosa aspettarsi.

Aaron Greenberg ha colto l'occasione anche per confermare che l'evento durerà circa 2 ore: ovviamente seguiremo anche noi la presentazione e vi riporteremo in tempo reale tutti gli annunci più importanti.

Tra i tanti giochi che saranno svelati è stato già confermato il ritorno di Forza Motorsport, mentre c'è ancora mistero sull'effettiva presenza di Fable: dopo aver precedentemente lasciato intendere il suo reveal, lo stesso Greenberg ha fatto improvvisamente marcia indietro.