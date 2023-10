Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% per celebrare Halloween: ecco i migliori

Oggi è finalmente arrivato il momento di recitare il celebre "Dolcetto o Scherzetto?", dato che siamo entrati ufficialmente nel 31 ottobre, con inevitabili festeggiamenti per Halloween.

Anche Xbox Store ha deciso di unirsi alla festa, dato che la giornata odierna corrisponde anche a un martedì: come ormai i nostri fan sapranno, significa che è arrivato il momento di un nuovo aggiornamento settimanale delle offerte (via TrueAchievements).

Il negozio digitale per le console next-gen di casa Microsoft (che trovate su Amazon) quest'oggi propone tantissimi giochi in sconto, alcuni dei quali proposti addirittura con riduzioni di prezzo fino al 90%: un'eccellente opportunità per far crescere il vostro catalogo digitale.

Tra le offerte più interessanti vogliamo segnalarvi il bundle A Plague Tale, con entrambi i capitoli della serie di Asobo Studio con il 40% di sconto, e l'edizione completa di Assassin's Creed Valhalla: potete godervi l'open world di Ubisoft con tutti i contenuti aggiuntivi con una generosa riduzione di prezzo del 70%.

Troverete naturalmente anche alcune produzioni ideali proprio per festeggiare Halloween, tra le quali vi raccomandiamo Dead Island 2 e Cult of the Lamb.

E restando in tema, tra i giochi proposti al 90% di sconto vogliamo segnalarvi Manual Samuel, una delirante avventura in cui farete un patto con la Morte per tornare in vita... a patto di riuscire a muovervi normalmente, impresa che troverete decisamente impegnativa. Oggi potrà essere vostro a soli 99 centesimi: un'offerta decisamente in linea con Halloween.

Ovviamente questi erano solo alcuni esempi, ma vi consigliamo di consultare l'elenco completo con tutte le offerte al seguente indirizzo. Di seguito, invece, vi elencheremo i nuovi migliori giochi in sconto su Xbox Store selezionati dalla nostra redazione.

A Plague Tale Bundle — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Aliens: Fireteam Elite Into the Hive — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Assassin's Creed Valhalla Complete — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Bloodstained: Ritual of the Night — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Borderlands 3: Next Level — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Control — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Cult of the Lamb — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Dead Island 2 — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dragon Ball FighterZ: Ultimate — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Hazelight Bundle — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Inside & Limbo Bundle — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Little Nightmares I & II Bundle — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Manual Samuel — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Marvel's Midnight Suns — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Metal: Hellsinger — Sconto del 50%

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che da oggi saranno ufficialmente disponibili 2 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass. Se cercate una produzione spaventosa da giocare senza costi aggiuntivi, ricordiamo anche che Dead Space Remake è già disponibile.

Restando in tema di novità, l'ultimo aggiornamento in casa Xbox non è stato esattamente felice per gli utenti: le console stanno iniziando a bloccare tutti i controller e i dispositivi di terze parti non autorizzati.