Xbox Game Pass, 6 giochi gratis dicono addio a metà ottobre

Proprio pochissimi istanti fa si è aggiornato il catalogo di Xbox Game Pass, comunicando la consueta notizia che non fa mai piacere leggere: ben 6 giochi gratis sono pronti ad abbandonare ufficialmente il servizio in abbonamento.

Come è ormai noto, Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) si aggiorna costantemente per includere tantissimi titoli di spessore e perle indie, molti dei quali sono disponibili fin dal day one.

Purtroppo, nel caso dei giochi di terze parti, queste inclusioni non dureranno per sempre e hanno una scadenza ben precisa: per questo motivo, il catalogo è sempre pronto ad informarci per tempo per svelare quali titoli sono pronti a lasciarci ogni metà e fine mese.

È dunque arrivato il momento di scoprire quali sono tutti i titoli che ci diranno ufficialmente addio a metà ottobre:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 15 ottobre 2023

Eville

Overwhelm (PC)

Shenzhen I/O (PC)

The Legend of Tianding

Trek to Yomi

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Curiosamente, la rimozione di Shenzhen I/O era già stata annunciata per la fine dello scorso mese, ma evidentemente deve essere avvenuta per errore: avrete dunque qualche giorno in più per provare questo titolo.

Tra i giochi che stanno per dirci addio non possiamo che segnalarvi Trek to Yomi, il suggestivo action a scorrimento pubblicato da Devolver Digital ambientato nell'era dei samurai.

Consigliamo di tenere d'occhio anche Turnip Boy Commits Tax Evasion: in questa folle e divertente avventura interpreterete una rapa che risolverà rompicapi e combatterà pericolosi animali per smantellare l'amministrazione di un vegetale corrotto. Il tutto evadendo le tasse, naturalmente.

Avete all'incirca due settimane per poter scaricare e provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi: ovviamente, vi ricordiamo che potrete anche sceglierli di acquistarli con uno sconto speciale prima della loro rimozione, se abbonati a Xbox Game Pass.

Ricordiamo che il catalogo è ancora una volta pronto ad aggiornarsi con diverse aggiunte interessanti: non solo sono in arrivo diversi titoli annunciati al Tokyo Game Show, ma nelle prossime ore sarà disponibile gratuitamente anche Gotham Knights.