Xbox Series S ora diventa "portatile", ufficialmente

La Xbox Series S sarebbe ora come ora più popolare della Xbox Series X, tanto che ora lo schermo portatile per la console ha ora la licenza ufficiale di Xbox.

Lasciando da parte Xbox Series X, la console "minore" non sembra voler abbandonare il campo.

Il nuovo modello della X - atteso pare durante il prossimo anno - sarebbe pensato anzitutto per soppiantare in un certo qual senso la vecchia Series S.

Sebbene ciò porterebbe Series S alla "morte", sembra proprio che la console minore sia ora il momento di una piccola rivincita.

Come riportato anche da IGN US, UPSpec Gaming ha annunciato che il suo xScreen per Xbox Series S è ora un prodotto ufficiale con licenza "Designed for Xbox".

Ciò significa che è stato sottoposto a rigorosi test e convalide da parte del team Xbox Quality Assurance (QA), fornendo ulteriori rassicurazioni ai potenziali acquirenti dello schermo portatile.

L'xScreen di UPspec è un monitor portatile che rende la più compatta console di nona generazione molto più facile da trasportare.

Richiedendo un solo cavo per alimentare sia il display che il monitor, di fatto è un buon accessorio per i possessori di Series S che vogliono rendere la loro console portatile o semplicemente essere in grado di giocare quando tutti gli altri schermi della casa sono occupati.

Sebbene il prezzo originale di 250 dollari sul sito del produttore possa ancora essere considerato eccessivo a distanza di più di un anno, vale la pena notare che l'xScreen è attualmente disponibile su Amazon USA a un prezzo scontato di 209,99 dollari per coloro che sono interessati ad acquistare questo schermo portatile con licenza completa.

Del resto, Xbox Series S è più popolare della Xbox Series X, come dimostrano i dati interni di Microsoft.

E se Brooklin è descritta come un aggiornamento della Xbox Series X di metà generazione, a quanto pare i fan non sono del tutto convinti del design della console.