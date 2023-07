Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% di inizio luglio: ecco i migliori

Torna puntualissimo come ogni martedì l'appuntamento con i nuovi giochi in sconto di Xbox Store, con il negozio digitale di casa Microsoft pronto a celebrare l'inizio di luglio con tante nuove offerte.

Questa settimana potrete approfittare di numerose produzioni in offerta fino al 90%, grazie alle nuove Promozioni Gold, disponibili solo per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e Live Gold, oltre a promozioni spotlight e alla conferma dei super risparmi indie, disponibili per tutti.

Advertisement

Tra le promozioni più interessanti segnaliamo gli sconti dedicati alla saga di Assassin's Creed, che includono anche la Ragnarok Edition di Valhalla, oggi in offerta al 70% in meno.

Gli amanti degli open world potrebbero anche voler tenere d'occhio la Deluxe Edition di Watch Dogs 2, disponibile con un generoso 85% di sconto.

Le offerte più generose sono però dedicate ai fan del motociclismo: segnaliamo in particolar modo il primo capitolo di Ride, oggi vostro al 90% in meno.

Potete trovare tutti i giochi attualmente in offerta, incluse le promozioni ancora attive sulle produzioni indie che vi avevamo segnalato le scorse settimane, al seguente indirizzo.

Di seguito invece troverete una lista delle migliori nuove offerte di Xbox Store, selezionate appositamente dalla nostra redazione:

A Plague Tale: Innocence — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Aliens: Fireteam Elite — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Bully Scholarship Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Grand Theft Auto IV — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Max Payne — Sconto del 40%

— Sconto del 40% RIDE — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Tomb Raider: Definitive Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Watch Dogs 2: Deluxe Edition — Sconto dell'85%

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi ricordiamo che proprio dalla scorsa giornata è stato reso disponibile il primo gioco gratis di luglio, dedicato ai fan nostalgici delle sale giochi.

Al momento, Microsoft è impegnata a scoprire come si concluderà la controversia per l'acquisizione di Activision Blizzard: curiosamente, nonostante Sony sia uno dei principali oppositori, pare che proprio Jim Ryan avesse fatto un tentativo "aggressivo" per trovare un accordo con Xbox.

In attesa di capire come si risolverà la causa legale, è già arrivato il via libera del 39esimo paese per la maxi acquisizione.