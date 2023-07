Xbox Game Pass, disponibile il primo gioco gratis di luglio

Xbox Game Pass festeggia il primo lunedì del mese mettendo a vostra disposizione il primo gioco gratis di luglio, già disponibile per il download da questo momento.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft propone costantemente nuovi omaggi gratuiti su console e PC, grazie a un catalogo in continuo aggiornamento ogni settimana.

Il nuovo omaggio disponibile è Arcade Paradise, una produzione pensata per i fan nostalgici delle sale giochi di una volta, che potrete ricreare direttamente sulle vostre console o PC.

In questa produzione sviluppata da Nosebleed Interactive, sceglierete di trasformare la noiosa lavanderia di famiglia in una spettacolare sala arcade con i migliori giochi in cabinato disponibili, fornendo qualcosa di unico nella vostra cittadina e guadagnando allo stesso tempo tanti soldi.

Avrete la possibilità di scegliere diversi cabinati arcade, ispirati ai primi videogiochi vettoriali fino ad arrivare ai titoli dell'era 32-bit, raggiungere i punteggi migliori e fare in modo che la vostra sala raggiunga il successo sperato.

Come chicca finale per i fan di The Witcher (trovate il terzo capitolo su Amazon), ci sarà anche un cameo da parte del doppiatore di Geralt, che in questo caso interpreterà... Gerald di Riviera, nostro padre.

Se abbiamo attirato la vostra curiosità, potete iniziare a scaricare Arcade Paradise sulle vostre console Xbox e su PC da questo momento: sfortunatamente, al momento non sembra essere prevista un'uscita per il servizio in cloud.

Vi ricordiamo che l'ultimo gioco gratuito già annunciato da Microsoft per Xbox Game Pass sarà disponibile da questo mercoledì: in attesa che arrivino nuovi comunicati ufficiali, non possiamo che augurarvi buon divertimento e buon download.

In ogni caso, nonostante non sia ancora arrivato un vero comunicato ufficiale, possiamo già anticiparvi che sono già stati confermati almeno 5 giochi gratis a luglio.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che sono stati già annunciati i giochi gratuiti che lasceranno ufficialmente il catalogo a metà luglio: tra questi c'è anche un titolo imperdibile per i fan dei roguelike.