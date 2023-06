Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% con le "Offerte Sbloccate": ecco i migliori

Anche questo martedì sono tornati puntualissimi, come ogni settimana, i nuovi sconti di Xbox Store, con nuove promozioni particolarmente interessanti per risparmiare sui vostri videogiochi preferiti.

Oggi il negozio digitale per le console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series X in sconto su Amazon) propongono infatti, insieme al consueto rinnovo di Promozioni Gold e Spotlight, il ritorno delle "Offerte Sbloccate" con riduzioni di prezzo fino al 90%.

Advertisement

Si tratta di offerte dedicate ad alcuni dei migliori giochi disponibili su console, proposti a prezzi imbattibili: un esempio è l'open world di casa Ubisoft Far Cry 6, con l'edizione GOTY che oggi è disponibile con un generoso 70% di sconto.

Segnaliamo anche l'interessante sconto dedicato a Scarlet Nexus, l'ambizioso action RPG di Bandai Namco che oggi potrà essere vostro a meno di 18 euro, grazie allo sconto del 75%.

Tra le offerte più generose vogliamo invece segnalarvi l'incredibile 90% di sconto su NBA 2K23, valido sia per entrambe le edizioni Xbox One e Xbox Series X|S: un'ottima occasione per ingannare l'attesa in vista della prossima stagione.

Questi erano naturalmente solo alcuni esempi, ma potete trovare tutti i giochi in offerta al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, vi segnaleremo anche i migliori prodotti in offerta su Xbox Store, appositamente selezionati dalla nostra redazione:

Assassin's Creed Mythology Pack — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Batman: Arkham Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Dead Island 2 — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Dead Space — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Dragon Ball Xenoverse Super Bundle — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Dragon's Dogma: Dark Arisen — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Dying Light 2 Stay Human — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Far Cry Game of the Year Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% FIFA 23 (Xbox Series X) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto V (Xbox Series X) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hades — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Mass Effect Legendary Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% NBA 2K23 (Xbox Series X) — Sconto del 90%

— Sconto del 90% One Piece World Seeker Deluxe Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Scarlet Nexus Ultimate Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Silent Hill: HD Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Streets of Rage 4 — Sconto del 50%

Nel frattempo, Microsoft si sta preparando a lanciare sul mercato una nuova console: si tratta di una versione più capiente di Xbox Series S, appositamente richiesta dagli utenti per compensare i limiti di memoria.

Phil Spencer ha anche colto l'occasione per tranquillizzare i fan sul futuro di Xbox Series X: non è prevista alcuna versione "pro" più potente, dato che non è questo il feedback che è arrivato dalla community.

L'annuncio della nuova Series S è arrivato durante l'Xbox Games Showcase 2023: se vi foste persi l'evento, potete trovare tutti gli annunci nel nostro recap dedicato.