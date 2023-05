In questi giorni c'è almeno una buona notizia per Xbox

Xbox, Microsoft e Phil Spencer sono inseriti all'interno di un bel tornado in questi giorni, con notizie e storie spesso non così esaltanti. Per fortuna, almeno, le schede di espansione per la memoria per Series X|S costeranno di meno.

Le schede sono diventate subito famose, e famigerate, per il loro costo molto elevato come potete verificare voi stessi su Amazon.

E spesso diventano anche fondamentali, soprattutto per chi usufruisce con una certa continuità dei tanti giochi gratis presenti su Xbox Game Pass.

Così come quelli del weekend che vanno scaricati ovviamente solo in formato digitale ed hanno bisogno di spazio.

In un momento in cui di Xbox non si parla granché bene, purtroppo, la notizia che le costosissime schede di espansione costeranno meno è un piccolo sollievo, se non altro.

Come riporta Gamespot, il produttore Seagate ha annunciato ufficialmente un taglio di prezzo per le due varianti di schede di espansione per la memoria di Xbox Series X|S.

La scheda di espansione da 512GB ora costerà $90 (era $140), mentre la versione da 1TB sarà venduta al dettaglio per $150 (era $220) e il modello da 2TB ha un prezzo al dettaglio consigliato di $270 (era $400).

Considerando che videogiochi come Star Wars Jedi Survivor sono arrivati ad accumulare un quantitativo di GB notevoli, ora è molto più allettante espandere la memoria della propria console.

In questo momento non sappiamo se lo sconto sarà solamente per il mercato americano (ma è improbabile), oppure verrà fissato in tutto il mondo allo stesso modo.

Ve lo segnalaremo non appena sarà ufficiale anche per il mercato italiano, mentre vi consigliamo di non perdere d'occhio il sito ufficiale di Xbox per aggiornamenti.

Un po' di serenità anche per Phil Spencer, che di recente è al centro di una bellissima intervista che sta facendo decisamente discutere.