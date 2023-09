Xbox Store, nuovi sconti di settembre fino al 95%: ecco i migliori

Puntuali come ogni martedì, anche oggi sono ufficialmente disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store, che rappresentano anche i primi saldi di settembre.

Le offerte settimanali del martedì sono ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli utenti su Xbox Series X e Series S (la trovate in sconto su Amazon): per inaugurare al meglio il mese di settembre, troverete sconti in grado di arrivare fino al 95%.

Un esempio molto interessante è sicuramente l'Assassin's Creed Mythology Pack: in un unico pacchetto, potrete infatti avere Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla con uno sconto dell'80% e un risparmio di oltre 150 euro.

Anche il recente LEGO 2K Drive è già disponibile in sconto del 33%, grazie alle Promozioni Gold, riservate agli utenti iscritti a Game Pass Core o Ultimate.

L'offerta più generosa, per gli amanti dei giochi strategici, è invece riservata a XCOM 2: una promozione davvero imperdibile, dato che potrà essere vostro addirittura al 95% in meno.

Questi erano naturalmente solo alcuni esempi: di seguito troverete una selezione curata dalla nostra redazione con i migliori sconti Xbox Store di settembre.

Assassin's Creed Mythology Pack — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Baldur's Gate I & II: Enhanced Editions — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Batman: Arkham Knight Premium — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Blue Dragon — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Borderlands 3: Next Level Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Child of Light — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Crash Bandicoot 4: It's About Time — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dead Island 2 — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Diablo Prime Evil Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Digimon Survive — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dragon Ball Z: Kakarot — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dying Light 2 Stay Human — Sconto del 50%

— Sconto del 50% EA Family Bundle — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Far Cry 6 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% GTA V (XSX) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% LEGO 2K Drive — Sconto del 33%

— Sconto del 33% One Piece Odyssey — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Watch Dogs: Legion — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% XCOM 2 — Sconto del 95%

Se volete consultare comodamente tutte le offerte disponibili, vi invitiamo invece a dirigervi alla seguente pagina ufficiale.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi ricordiamo inoltre che già da oggi potete scaricare il primo gioco gratis di settembre.

Domani sarà invece il giorno di Starfield, che ha già contribuito ad aumentare notevolmente le vendite di Xbox Series X: se volete essere pronti per il lancio, vi invitiamo a consultare la nostra guida completa in aggiornamento.