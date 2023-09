Xbox Store, nuovi sconti di settembre fino al 90%: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivati puntuali come sempre i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tanti giochi imperdibili che potete recuperare in offerta fino al 90%.

Un appuntamento ormai imprescindibile per ogni utenti su Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S, essendo un'ottima opportunità per espandere il proprio catalogo digitale a piccoli prezzi.

Advertisement

Curiosamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo non è ancora arrivato il consueto post del blog ufficiale che comunica l'arrivo delle nuove offerte, ma grazie alla redazione di TrueAchievements possiamo confermare che sono già disponibili e aiutarvi a scegliere i migliori sconti.

Tra i titoli più interessanti in offerta da questa settimana vi segnaliamo Resident Evil Village Gold Edition, l'edizione definitiva dell'ottavo capitolo che oggi può essere vostra al 40% in meno.

Per quanto riguarda invece le offerte più generose, vogliamo segnalarvi il 90% di sconto L'Ombra della Guerra, la premiata produzione ispirata a Il Signore degli Anelli: oggi potrà essere vostro a meno di 8 euro.

Ovviamente questi sono solo alcuni esempi: di seguito troverete una nostra selezione con le migliori offerte disponibili su Xbox Store da tenere d'occhio.

Ace Combat 7: Skies Unknown — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Alien: Isolation — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Batman: Return to Arkham — Sconto del 75%

— Sconto del 75% BioShock: The Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-gen — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dying Light 2: Stay Human — Sconto del 45%

— Sconto del 45% F1 23 — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Hot Wheels Unleashed: GOTY — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Injustice 2 Legendary Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% L'Ombra della Guerra — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Resident Evil Village Gold Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Star Ocean The Divine Force Digital Deluxe — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Tekken 7: Definitive Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% WWE 2K23 Icon Edition — Sconto del 50%

Se volete invece consultare tutte le offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo per non lasciarvi scappare neanche un'offerta.

E se vorrete fare i vostri acquisti "come si deve", vi farà piacere sapere che Xbox ha annunciato... una carta di credito Mastercard.

Restando in tema di novità, in futuro potremmo assistere anche agli "Obiettivi di Platino", ispirati dagli omonimi trofei PlayStation. Non si tratta di una feature presente nell'ultimo update ovviamente, che ha invece introdotto diverse novità interessanti.