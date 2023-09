Xbox Series X, l'aggiornamento di settembre è in arrivo: ecco le novità

Grandi novità in arrivo per tutti i fan che possiedono Xbox Series X o Series S: con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha confermato che le sue console next-gen riceveranno ben presto l'aggiornamento di settembre.

Si tratta di una patch che introdurrà feature molto utili sulle nuove console Xbox, già testate negli scorsi mesi nelle versioni alpha dagli Xbox Insider e pronte per il pubblico.

Tra le feature più interessanti, segnaliamo la possibilità di associare il vostro controller Xbox alla console anche senza alzarvi dal divano: una novità che vi avevamo anticipato già lo scorso mese sulle nostre pagine.

Se possedete già un controller associato alla console, grazie al nuovo aggiornamento potrete utilizzarlo direttamente per avviare l'associazione di nuovi dispositivi, senza la necessità di premere il relativo pulsante su Xbox Series X o Series S.

Un'opzione indubbiamente molto comoda, che faciliterà le vostre partite in multiplayer con gli amici o, più semplicemente, l'utilizzo di un controller appena acquistato.

Ma questa è solo una delle tante novità introdotte con l'aggiornamento di settembre: adesso anche le console next-gen di casa Microsoft vi permetteranno di abilitare l'opzione dedicata al VRR, così da aggiustare dinamicamente il refresh rate in base ai videogiochi scelti.

Dalle relative impostazioni per la visualizzazione e della TV, potete scegliere se tenerlo sempre attivo, se utilizzarlo solo all'interno dei videogiochi oppure se disattivarlo, qualora notaste problemi o se, semplicemente, non siete in possesso di un televisore compatibile.

Tra le tante altre novità, segnaliamo la possibilità di trasmettere in streaming le nostre partite su Discord, Rewards più facili da trovare con un'apposita tab, rendere più semplificato unirsi alle partite dei vostri amici e anche la possibilità di segnalare una chat vocale inappropriata in-game, rendendo così le vostre partite più sicure e agevoli.

Insomma, una giornata sicuramente molto importante per i fan Xbox, se si considera che è già disponibile gratis anche l'esclusiva Starfield. Non è stata ancora annunciata una data ufficiale per la patch, ma Microsoft ha svelato che arriverà «presto»: tenete dunque d'occhio le vostre console.

Anche se sappiamo bene che non vedete l'ora di testare le ultime novità — e Starfield — vi ricordiamo di dare un'occhiata anche ai giochi gratis in uscita su Xbox Game Pass: stanno per lasciare il catalogo ben 9 titoli.