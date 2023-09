Xbox potrebbe svelare i "Trofei di Platino" di PlayStation

Potrebbero esserci buone notizie in vista per i cacciatori di trofei e obiettivi: anche le console Xbox starebbero pensando a un modo per premiare il duro lavoro dei fan, con un obiettivo speciale in occasione del completamento di un gioco al 100%.

Secondo quanto segnalato dal giornalista Jez Corden di Windows Central, intervenuto durante l'ultima puntata del podcast The Xbox Two, dovrebbe trattarsi di un sistema simile al Trofeo di Platino di PlayStation: un riconoscimento sbloccabile dunque solo dopo aver completato tutti gli altri obiettivi (via eXputer).

Ricordiamo infatti che tutti i giochi per le console Xbox (trovate Series X su Amazon) permettono di arrivare a ottenere almeno 1000 punti, ma non vi è alcun effettivo riconoscimento per averli sbloccati tutti su un unico gioco.

Jez Corden sostiene di aver avuto la possibilità di chiacchierare con uno dei dirigenti di Xbox durante la scorsa Gamescom, che gli avrebbe rivelato l'intenzione di effettuare un revamp dell'intero sistema legato agli obiettivi.

In particolar modo, pare che Microsoft avrebbe già introdotto un nuovo sistema di obiettivi e i "Trofei di Platino" già da adesso, se solo la questione fosse così semplice, ma al momento ci sono diverse priorità arretrate che devono essere risolte.

Per questo motivo, Corden sembra convinto che il revamp e gli "Obiettivi di Platino" possano effettivamente arrivare su Xbox, ma sarà necessaria molta pazienza e se ne saprà eventualmente di più solo in seguito.

Ovviamente, trattandosi di un'indiscrezione non confermata in via ufficiale da Xbox e Microsoft, non possiamo che invitarvi a incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di ulteriori novità in merito.

Ricordiamo che già nell'update di questo mese sono arrivate diverse novità molto interessanti, soprattutto per chi usa Discord o per chi vuole collegare più facilmente il controller. Un aggiornamento per gli obiettivi sarebbe sicuramente molto interessante per i fan di questa feature.

Nelle scorse ore è stata anche annunciata una bizzarra novità: sono infatti in arrivo le... Master Card di Xbox. Per quanto riguarda invece annunci in termini videoludici, vi consigliamo di tenere d'occhio la Tokyo Games Show 2023: saranno svelati nuovi giochi gratis in arrivo su Game Pass.