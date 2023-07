Xbox Store arrivano i saldi Ultimate: ecco i migliori

Proseguono i saldi Ultimate sullo store Xbox, che fino al 31 luglio prossimo vi permetteranno di risparmiare sui costi di listino di numerosi titoli – a patto di essere abbonati al servizio Live Gold (peraltro ormai in dismissione, come abbiamo visto nella nostra notizia).

Gli sconti, rilanciati anche in queste ore dal blog ufficiale di Xbox, coinvolgono tanti videogiochi recenti e meno recenti. Come accennavamo, tuttavia, sarà una delle ultime occasioni in cui li vedremo: il servizio Live Gold a settembre sarà infatti sostituito dal nuovo Game Pass Core — oppure da Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon). Si tratta, in pratica, di un tier aggiuntivo per l'abbonamento a Game Pass, dedicato agli sconti e all'accesso ai giochi online sulla vostra console.

Queste erano naturalmente solo alcune delle tantissime offerte disponibili: di seguito vi riepilogheremo i migliori nuovi sconti settimanali di Xbox Store, per aiutarvi nella vostra scelta.

A Way Out - sconto dell'80%

- sconto dell'80% Alan Wake Remastered - sconto del 67%

- sconto del 67% Assassin's Creed Valhalla Deluxe - sconto del 75%

- sconto del 75% BioShock: The Collection - sconto dell'80%

- sconto dell'80% Borderlands 3 - sconto dell'85%

- sconto dell'85% Fable Anniversary - sconto del 50%

- sconto del 50% Control Ultimate Edition - sconto del 75%

- sconto del 75% Crash Bandicoot 4: It's About Time - sconto del 67%

- sconto del 67% Cyberpunk 2077 - sconto del 50%

- sconto del 50% DREDGE - sconto del 20%

- sconto del 20% FIFA 23 - sconto del 75%

- sconto del 75% Elden Ring - sconto del 30%

- sconto del 30% Goat Simulator 3 - sconto del 40%

- sconto del 40% Gotham Knights - sconto del 70%

- sconto del 70% Immortals Fenyx Rising - sconto dell'80%

- sconto dell'80% Mafia Trilogy - sconto del 60%

- sconto del 60% Need for Speed Unbound - sconto del 70%

- sconto del 70% Nier Automata - sconto del 50%

- sconto del 50% Octopath Traveler - sconto del 50%

- sconto del 50% Ori the Collection - sconto del 67%

- sconto del 67% Pentiment - sconto del 33%

- sconto del 33% Persona 5 Royal - sconto del 35%

- sconto del 35% Quantum Break - sconto del 67%

- sconto del 67% Resident Evil Village - sconto del 50%

- sconto del 50% Spyro Reignited Trilogy - sconto del 65%

- sconto del 65% The Witcher 3: Wild Hunt - sconto del 50%

- sconto del 50% Tiny Tina's Wonderlands - sconto del 67%

Naturalmente quelle che vi abbiamo elencato sono solo alcune delle offerte disponibili: se volete consultare tutti i giochi in offerta, inclusi quelli disponibili con i saldi estivi, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo.

Tra le novità recenti dal mondo Xbox, vi ricordiamo anche l'addio della storica figura di Major Nelson, oltre ai lavori ancora in corso – ma finalmente sbloccati dalla FTC – per la chiusura dell'acquisizione di Activision Blizzard.