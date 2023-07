Major Nelson lascia Xbox dopo 22 anni: «il futuro è roseo per Xbox»

Larry "Major Nelson" Hyrb è una figura che i fan di Xbox conoscono molto bene e, dopo 20 anni di carriera, lascia ufficialmente Microsoft e la sua divisione gaming.

Una figura che non è stata molto centrale in questa generazione, non accampagnando Xbox Series X (la console ammiraglia che trovate su Amazon) come fece con Xbox One.

Major Nelson è stato sempre in prima fila per discutere delle novità della passata generazione di Xbox, diventando una figura conosciutissima dai giocatori.

Facendo parte anche delle milestone più importanti di Microsoft, come la storica collaborazione con Nintendo per portare Cuphead su Switch.

La fine di una vera e propria era, annunciata su Twitter, che finisce con l'addio di Major Nelson ad Xbox:

«Dopo 20 incredibili anni, ho deciso di fare un passo indietro e lavorare al prossimo capitolo della mia carriera. Mentre mi prendo un momento e penso a tutto quello che abbiamo fatto insieme, voglio ringraziare i milioni di giocatori in tutto il mondo che mi hanno incluso come parte della loro vita. Inoltre, grazie ai membri del team Xbox per avermi dato fiducia nell'avere un dialogo diretto con i nostri clienti. Il futuro è roseo per Xbox e, come giocatore, sono entusiasta di vederne l'evoluzione. Grazie e ci vediamo online

Larry Hryb P.S. Il podcast ufficiale di Xbox prenderà una pausa quest'estate e tornerà in un nuovo formato.»

Larry Hyrb è stato il direttore della programmazione per Xbox Live, ed è stato determinante nello sviluppo di Xbox One, Xbox 360, Xbox LIVE, Kinect e della "New Xbox Experience".

Una carriera davvero importante in Microsoft festeggiata di recente, due anni fa, con l'importante traguardo del ventennale.

Major Nelson vede un futuro roseo per Xbox, ovviamente essendo di parte, ma le recenti notizie riguardanti l'acquisizione di Activision Blizzard gli danno ragione in un certo senso.