Xbox Store, al via gli sconti fino al 90% per la Settimana d'Oro: ecco i migliori

Anche questo martedì sono stati svelati ufficialmente i nuovi sconti di Xbox Store, l'appuntamento settimanale che permette di risparmiare grandi cifre sui giochi console più amati.

Le nuove promozioni disponibili da ora permetteranno di risparmiare fino al 90% su tantissimi giochi: tra questi non possiamo non segnalare le offerte dedicate alla Settimana d'Oro, iniziativa particolarmente sentita in Giappone.

Questo significa che si tratta di un'ottima occasione per recuperare i migliori giochi giapponesi su Xbox Series X (trovate la console in bundle su Amazon), ma anche per tenere d'occhio numerose altre perle a prezzi imperdibili.

Tra le offerte dedicate nello specifico alla Settimana d'Oro segnaliamo i numerosi sconti per la saga di Resident Evil: potete trovare in offerta i più amati capitoli storici, incluso anche il più recente Village al 50% di sconto.

Tra le produzioni giapponesi non possono poi mancare gli adattamenti degli anime e manga più amati: uno degli sconti più generosi è infatti riservato a Naruto To Boruto Shinobi Striker, che oggi può essere vostro con una generosa riduzione di prezzo del 90%.

Naturalmente sono però disponibili molti altri giochi in offerta, grazie alle numerose promozioni aggiuntive: ad esempio potete recuperare LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker al 60% in meno, per celebrare l'imminente 4 maggio — giornata celebrativa della serie — o Marvel's Guardians of the Galaxy a un incredibile 70% in meno grazie alle Promozioni Gold.

Quelle che vi abbiamo segnalato sono solo alcune delle offerte attualmente disponibili, ma potete consultare l'elenco completo dirigendovi al seguente indirizzo.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche pensato come sempre di elencarvi i migliori sconti disponibili su Xbox Store, appositamente selezionati dalla nostra redazione:

Capcom Fighting Bundle — Sconto del 55%

— Sconto del 55% Crash Bandicoot 4: It's About Time — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dragon Ball FighterZ — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Dragon's Dogma: Dark Arisen — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Final Fantasy XV Royal Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Kingdom Hearts III — Sconto del 50%

— Sconto del 50% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Lost Judgment Digital Deluxe Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Marvel's Guardians of the Galaxy — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Monster Hunter Rise — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Naruto To Boruto: Shinobi Striker — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% SoulCalibur VI — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% The King of Fighters XV — Sconto del 75%

Restando in tema di novità in casa Xbox, se siete iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate potete scaricare il nuovo gioco gratis di Games With Gold: si tratta di un grande classico di Star Wars.

Ricordiamo inoltre che già da questo momento potete scaricare l'ultima esclusiva realizzata da Arkane: Redfall è infatti disponibile anche gratis su Xbox Game Pass e ve lo abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Continua invece a tenere banco la questione legata all'acquisizione di Activision Blizzard e Xbox, bloccata ufficialmente dalla CMA: Microsoft continua però ad andare avanti per la propria strada, annunciando addirittura un nuovo accordo.