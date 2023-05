Xbox sta lavorando per migliorare i rapporti con Square Enix

Da tempo, i giochi di Square Enix sembrano tendere a saltare le piattaforme Xbox.

Final Fantasy XVI sarà infatti disponibile al momento solo per la nuova generazione di console PlayStation (lo potete trovare su Amazon) e al momento è l’unico modo per giocare al nuovo episodio della saga di JRPG.

Vero anche che, stando alle ultime informazioni, sembra proprio che i giochi Square non arrivino su Xbox non certo per colpa di Sony.

Ora, come riportato anche da TwistedVoxel, sembra proprio che Xbox stia lavorando per migliorare i rapporti con Square Enix.

PlayStation firma spesso accordi di esclusività a tempo con Square, sebbene secondo Alex Aniel, Business Development Manager nel settore dei giochi, il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha dichiarato alla GDC che sta lavorando per migliorare il rapporto tra le due compagnie.

Enjoyed Kinda Funny’s interview w/ Phil Spencer. At GDC, I asked Phil for his thoughts on Japan, which he admires and respects but accepts that Xbox will always be a distant third there as the “away team.”



He also said he’s working to improve Xbox’s relationship with Square Enix https://t.co/uPqbdmapzw — Alex Aniel (@cvxfreak) May 4, 2023

Aniel ha incontrato Spencer alla GDC e durante la loro chiacchierata ha chiesto al boss Xbox cosa ne pensasse della situazione in Giappone.

Spencer ha risposto dicendo che ammira e rispetta il loro mercato, ma accetta anche il fatto che Xbox sarà sempre distante in quella regione come fosse una "squadra in trasferta".

Tuttavia, Spencer ha assicurato che sta lavorando in maniera pratica per migliorare il rapporto tra Xbox e Square.

La mancanza di porting per Xbox di popolari titoli giapponesi è stato un problema costante per la casa di Redmond. Vero anche che in passato Square ha goduto di un rapporto "sano" con Microsoft: l'azienda firmò un accordo di esclusività a tempo di un anno per Rise of the Tomb Raider, gioco di un franchise da tempo associato a PlayStation.

Restando in tema, Phil Spencer non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il prossimo evento Xbox Games Showcase, pur essendo consapevole della delusione del pubblico.



Il tutto, dopo che il CEO ha anche fatto "mea culpa" sul pessimo lancio dell'esclusiva di Arkane, Redfall.