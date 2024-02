Xbox Series X renderà molto più rapidi i download dei giochi

Uno dei più grandi limiti di Xbox Series X è indubbiamente un download spesso inconsistente: capita spesso infatti che quando vi è almeno un gioco attivo, le velocità di scaricamento possono arrivare addirittura a crollare.

Le console next-gen di casa Microsoft (che trovate su Amazon) sfruttano molte risorse in funzionalità come Quick Resume, il che significa che mantenerle attive limita notevolmente altre aree della console, come appunto il download.

Sembra però che le cose stiano fortunatamente per cambiare: Gamereactor UK segnala infatti che nelle scorse ore è stato rilasciato un update su Xbox Insider, riservato dunque esclusivamente a una fascia di utenti molto ristretta, con l'obiettivo di rendere molto più veloci i download anche mentre si è in gioco.

Le prime testimonianze confermano che qualunque fix sia stato adottato da Microsoft, sembrerebbe aver funzionato: i download da Xbox Series X sono infatti schizzati dai tipici 40-80 MB che potevano capitare in tali circostanze a ben 480 MB al secondo, molto più in linea con le velocità che si possono ottenere senza tenere la console "impegnata".

Vengono segnalati miglioramenti anche tenendo attivi giochi multiplayer, con velocità comunque stabili sui 250-300 MB al secondo.

Trattandosi di un aggiornamento disponibile solo per gli Xbox Insider, ci vorranno probabilmente diverse settimane prima che venga rilasciato per il grande pubblico: la casa di Redmond vorrà infatti prima assicurarsi non solo che il tutto funzioni al meglio, ma che non emergano bug particolarmente gravi.

Ovviamente monitoreremo la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena questa patch diventerà pubblica: si tratterebbe di una novità sorprendente che farebbe la gioia di chiunque ama scaricare tanti giochi, soprattutto con servizi come Xbox Game Pass.

