Xbox Store, sconti fino al 95% per San Valentino: ecco i migliori

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Xbox e delle sue esclusive nel podcast previsto per questo giovedì, i fan delle console di casa Microsoft potranno ingannare l'attesa con le nuove offerte settimanali per i videogiochi digitali.

Xbox Store ha infatti rinnovato ancora una volta i suoi sconti, giusto in tempo per festeggiare l'imminente inizio della festa di San Valentino: potete approfittare di speciali riduzioni di prezzo fino al 95% sui migliori titoli dello store, in base alle vostre esigenze e preferenze.

Advertisement

Ricordiamo come sempre che alcuni sconti potrebbero richiedere un abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma la maggior parte delle offerte resteranno disponibili a tutti senza alcun acquisto aggiuntivo necessario.

Per la maggior parte dei casi, sono state riproposti gli stessi sconti della scorsa settimana, ma sono stati aggiunti tanti altri big a piccoli prezzi da non lasciarvi scappare.

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo dunque le migliori offerte settimanali disponibili su Xbox Store, appositamente selezionate dalla nostra redazione:

Agents of Mayhem: Total Mayhem Bundle a 2,49€ - Sconto del 95%

a 2,49€ - Sconto del 95% Alan Wake 2 a 47,99€ - Sconto del 20%

a 47,99€ - Sconto del 20% Armored Core VI Fires of Rubicon a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% Assassin's Creed Mirage a 34,99€ - Sconto del 30%

a 34,99€ - Sconto del 30% Atomic Heart a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Avatar: Frontiers of Pandora a 53,59€ - Sconto del 33%

a 53,59€ - Sconto del 33% Batman: Arkham Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dark Souls: Remastered a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Deus Ex: Mankind Divided a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Dragon Ball Xenoverse 2 Special Edition a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ - Sconto dell'85%

a 3,74€ - Sconto dell'85% EA Sports FC 24 a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Forza Horizon 5 Premium Edition a 44,99€ - Sconto del 45%

a 44,99€ - Sconto del 45% GTA V (Xbox Series X + One) a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Hogwarts Legacy (Xbox Series X) a 44,99€ - Sconto del 45%

a 44,99€ - Sconto del 45% Lies of P a 44,99€ - Sconto del 25%

a 44,99€ - Sconto del 25% Mafia: Trilogy a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil Village Gold Edition a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Sifu a 13,99€ - Sconto del 75%

a 13,99€ - Sconto del 75% Star Wars Jedi: Survivor a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ - Sconto del 70%

Questi sono come sempre soltanto alcuni piccoli esempi delle numerose offerte disponibili: il nostro consiglio è di consultare tutti gli sconti disponibili al seguente indirizzo.

Continuate ovviamente a seguirci sulle nostre pagine per scoprire tutte le offerte e le novità a tema dal mondo Xbox: a tal proposito, teniamo gli occhi aperti sul già citato podcast di giovedì, anche se un report potrebbe averci già svelato le prime esclusive che diventeranno multipiattaforma.