Xbox Series S oggi a meno di 250€! 17% di sconto!

Il portale di e-commerce eBay ha messo in campo una proposta allettante per tutti gli appassionati di gaming. Se siete alla ricerca di un'occasione per aggiudicarvi la console Microsoft Xbox Series S a un prezzo vantaggioso, questa potrebbe essere l'opportunità che stavate aspettando!

Infatti, eBay, da sempre sinonimo di promozioni giornaliere di grande interesse, sta offrendo la console Microsoft Xbox Series S a soli 249,90€! È un'occasione rara di risparmio: il prezzo standard del prodotto, infatti, è di 299,99€. Questo vuol dire che avete la possibilità di risparmiare ben 50€, un notevole sconto del 17% rispetto al prezzo di listino.

Non lasciatevi trarre in inganno dalle dimensioni contenute di questa console: Xbox Series S vanta una velocità e una potenza superiori rispetto ai modelli delle generazioni precedenti. Grazie alla funzionalità Quick Resume, potrete dire addio ai lunghi tempi di caricamento, spesso causa di frustrazione per i giocatori. E non dimenticate le pratiche Expansion Card plug-and-play, che permettono di ampliare in un batter d'occhio lo spazio di archiviazione disponibile.

Xbox Series S offre un'esperienza di gioco di alta qualità, con una risoluzione a 1440p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È equipaggiata con un SSD proprietario da 512 GB, che assicura tempi di caricamento fulminei, permettendovi di immergervi nel mondo dei videogiochi senza attese. Inoltre, questa console è completamente dedicata al gaming digitale: potrete avere accesso immediato ai download, a Xbox Game Pass e a xCloud, per un'esperienza di gioco senza precedenti.

Su eBay troverete una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati, non solo la console Microsoft Xbox Series S. Vi invitiamo a esplorare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire un'ampia varietà di articoli a prezzi vantaggiosi seguendo il link qui sotto, tra cui le migliori TV gaming per Xbox.

Vogliamo inoltre ricordarvi che segnaliamo quotidianamente le migliori offerte disponibili online, aggiornando con frequenza la sezione del nostro sito dedicata alle promozioni. Vi consigliamo di visitarla regolarmente per non perdere l'occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi convenienti!