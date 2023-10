Xbox Series S, il nuovo bundle offre il Game Pass gratis

È sempre utile quando i giocatori hanno la possibilità di risparmiare un po', e con il nuovo bundle di Xbox Series S ora avrete la possibilità di usufruire di 3 mesi gratuiti di Game Pass.

Questo non è certo l'unico bundle dedicato alla sorella minore dell'attuale generazione Xbox, gli altri li trovate , ma è quello più interessante in termini di quantità/prezzo.

Avere dei mesi gratuiti di Xbox Game Pass è senz'altro un vantaggio notevole, visto che sarà un catalogo sempre più in espansione considerato quanto Microsoft ci punta.

Lo Starter Bundle per Xbox Series S verrà lanciato in tutto il mondo il 31 ottobre, in un pacchetto che include una console con memoria da 512 GB, un controller wireless e tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Il pacchetto costerà €299, quindi lo stesso prezzo con cui Xbox Series S viene commercializzata al momento. Game Pass viene quindi letteralmente regalato, per un risparmio totale di più di €50.

Microsoft non ha chiarito se questo nuovo Starter Bundle sarà una proposta fissa nell'ecosistema di Xbox dedicata a chi vuole entrare nell'attuale generazione di console, oppure se sarà limitato per un periodo.

Nonostante le rinunce dal punto di vista tecnico, infatti, Xbox Series S rimane in ogni caso il modo più economico di poter godere dei videogiochi moderni, con tanto di Game Pass a fianco che rende l'offerta sensibilmente più allettante.

Lo scorso giugno, tra l'altro, Xbox aveva lanciato una nuova Series S "richiesta dai fan". Questa nuova Xbox Series S ha dato ulteriore soddisfazione ai fan, visto che ha un SSD da 1TB, ed è completamente nera come la sorella maggiore Xbox Series X.

Ora bisogna solo aspettare che arrivino anche tanti franchise, nuovi ma anche recuperati dal passato. Per quest'ultimo caso, tra l'altro, Xbox ha già un piano.