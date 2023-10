Xbox ha un piano per far tornare i franchise dimenticati

I board game tratti dai videogiochi sono molti e sono ormai una realtà e, con il lancio del gioco da tavolo di Zoo Tycoon, Microsoft potrebbe percorrere la stessa strada per altri franchise rimasti nell'ombra.

Il gestionale dedicato allo zoo era uscito per Xbox One (lo trovate ancora ) e non ci sono stati altri progetti dedicati a questo brand negli anni successivi.

Lo ha spiegato l'azienda in un post su Xbox Wire, raccontando come si è arrivati alla creazione del board game di Zoo Tycoon e sul suo potenziale.

Robert Jerauld, produttore esecutivo degli Xbox Game Studios, è stato la figura dell'azienda che ha dato il via libera alla creazione di un gioco da tavolo di Zoo Tycoon, dopo aver ascoltato la presentazione da parte degli autori Marc Dür e Samuel Luterbacher.

«È un gioco da tavolo eccezionale», ha spiegato Jerauld: «Rappresenta una meravigliosa opportunità per i nuovi appassionati di approfondire il franchise, servendo anche come gesto di apprezzamento per la base di fan già devota ed entusiasta di Zoo Tycoon.»

Per questo motivo, Jerauld ha spiegato come i board game potrebbero essere un modo per creare prodotti su franchise videoludici dormienti, o che semplicemente non hanno funzionato e non funzionerebbero sul mercato pur avendo una base di fan che li apprezzano:

«È fondamentale riconoscere che anche se alcuni franchise non sono attualmente in fase di sviluppo attivo, possono comunque essere apprezzati attivamente dai loro fan. Zoo Tycoon ne è un ottimo esempio. Rappresenta un’occasione preziosa per Microsoft per esprimere gratitudine ai fan devoti e ardenti di Zoo Tycoon che hanno lavorato instancabilmente per mantenere l’incanto del gioco.»

D'altronde, se di recente sono stati annunciati i giochi da tavolo di franchise come Call of Duty o Apex Legends, non è impensabile che giochi come Banjo Kazooie o Perfect Dark possano avere una trasposizione "analogica".

A questo proposito segnaliamo anche il gioco di ruolo da tavolo di Final Fantasy XIV, che farà la gioia dei fan dell'MMORPG di Square Enix.