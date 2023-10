Xbox Series S aumenta di prezzo in alcuni mercati, ora costa quanto una PS5

Xbox Series S doveva essere l'entry level di questa generazione di console, ma ora costa quanto una PlayStation 5 Digital nel mercato brasiliano.

Per fortuna sul nostro mercato, come potete verificare anche su Amazon, il prezzo della console minore di Xbox è ancora lo stesso e speriamo possa rimanerlo ancora per un po'.

Advertisement

Mentre Xbox Series X, così come il Game Pass, erano già aumentati di prezzo in Italia, a seguito di una serie di rincari in tutto il mondo.

All'inizio dell'anno le console di Microsoft erano aumentate di prezzo anche nel mercato giapponese, e ora il Brasile si prepara a vedere il rincaro anche per Series S.

Come riportato dal sito brasiliano The Enemy, il rincaro è stato annunciato proprio oggi.

Il nuovo prezzo suggerito in Brasile per Xbox Series S è di 3599 real brasiliani, l'equivalente di circa €680 e paritaria rispetto ad una PS5 Digital Edition, che in Brasile è venduta allo stesso prezzo.

Mentre Xbox Series X al momento sembra sia rimasta intoccata dai rincari, Microsoft ha commentato la decisione:

«Il prezzo consigliato dello SKU base Xbox Series S verrà aggiornato presso i rivenditori brasiliani in cui sono disponibili le console Xbox Series S. Abbiamo mantenuto i prezzi delle nostre console per molti anni e ora li abbiamo adeguati a R$3.599.»

Una decisione che senz'altro farà discutere perché, come detto, Series S è pensata per essere la console perfetta per entrare nella nuova generazione, ed equipararla alla concorrenza potrebbe non essere una buona idea.

«Mentre la console rimane una parte importante dell'ecosistema Xbox», continua l'azienda nella nota a corredo, «continueremo a offrire ottimi giochi, abilità e opzioni per i giocatori in Brasile in modo che possano giocare come e dove vogliono.»

La decisione non sembra quindi essere reversibile in alcun modo, e genererà senz'altro un malcontento.

Anche perché si tratta di un modo di trattare il mercato in maniera decisamente ingiusta, visto che altrove Xbox Series S regala anche dei mesi di Game Pass.