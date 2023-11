Xbox avrebbe un annuncio bomba per i The Game Awards

Pochi giorni fa sono state rese note le nomination ai The Game Awards, in attesa delle premiazioni di inizio dicembre, sebbene ora è il momento di iniziare a parlare degli annunci che si terranno in occasione dell'evento

Dopo aver visto l'elenco dei titoli che si contenderanno il GOTY, i giocatori sono ansiosi di scoprire quali e quanti giochi verranno mostrati nel corso della serata.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, sarebbe in programma un annuncio importante da parte di Xbox per i The Game Awards, il quale sta suscitando grande scalpore e curiosità tra i fan.

Il ben noto Jez Corden ha brevemente accennato alla osa nel podcast di Xbox Two, ma si è rifiutato di approfondire cosa potrebbe essere.

Mentre molti credono che si tratterà della rivelazione di un gioco importante, altri ritengono che potrebbe trattarsi di qualcosa di ancora più grande, forse i piani per un'altra acquisizione.

Microsoft ha recentemente concluso l'accordo per l'acquisizione di Activision-Blizzard, il che significa che potrebbe trattarsi di un annuncio di nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass, o di nuove uscite che potrebbero fungere da esclusive principali di Xbox in futuro.

È stato inoltre confermato che finalmente avremo una data di uscita per la versione Xbox di Baldur's Gate 3, la cui uscita è ancora prevista per quest'anno, anche se sicuramente l'annuncio reso noto da Corden fa riferimento ad altro. La curiosità è tanta.

Non ci resta che attendere i The Game Awards del 7 dicembre, dove verrà svelato quindi anche il misterioso annuncio di Microsoft.

Nelle scorse ore sono stati ufficializzati tutti i giochi candidati ai The Game Awards 2023: ma quali sono quelli che hanno ottenuto più nomination?

Ma non è tutto: Starfield non è riuscito a convincere i giurati dei The Game Awards 2023, visto che il titolo di Bethesda e Xbox ha ricevuto una sola nomination.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.