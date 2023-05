Xbox prende in giro il PlayStation Showcase: «Un bel gruppo» in arrivo su Series X|S

La serata del PlayStation Showcase 2023 è stata ricca di numerosi trailer e annunci, anche se molti di questi erano in realtà già previsti da tempo e, probabilmente, è mancato un vero e proprio effetto "bomba" in termini di esclusività per i fan PS5.

Non è infatti passato inosservato agli occhi della community — e di Xbox — il fatto che la compagnia ha deciso di presentare ben pochi titoli in esclusiva su PS5: la maggior parte dei titoli svelati sono infatti previsti anche su Series X|S, dato che saranno dei multipiattaforma.

Perfino il tanto chiacchierato Metal Gear Solid Delta, remake del terzo capitolo, alla fine uscirà pure su PC e Xbox, come confermato dallo stesso publisher dopo l'evento.

Un'occasione che i rivali di casa Microsoft non potevano certamente lasciarsi sfuggire, pubblicando pochi istanti dopo la conclusione dell'evento una lista con tutti i giochi mostrati durante il PlayStation Showcase 2023 che usciranno anche su Xbox Series X|S, visibili nel seguente post.

Il «bel gruppo di giochi» è semplicemente impressionante: ben 12 titoli mostrati durante il PlayStation Showcase — tra i quali ci sono anche nomi di spessore — sono infatti in uscita anche su console Xbox (trovate Series X su Amazon).

Insomma, considerando che l'evento avrebbe dovuto essere dedicato principalmente ai fan PlayStation, la quantità di progetti multipiattaforma appare indubbiamente curioso: tralasciando Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2 e pochi altri nomi è infatti difficile riuscire a ricordare grandi esclusive PS5 svelate durante l'evento.

Ovviamente, questo non significa che gli annunci siano mancati — trovate tutti i trailer dedicati nel nostro recap completo — ma che, semplicemente, forse qualche fan delle console di casa Sony avrebbe potuto aspettarsi qualcosina in più.

Durante l'evento c'è stato però spazio anche per una curiosa novità a livello hardware: Sony ha infatti svelato PlayStation Q, un dispositivo ideato per il gioco da remoto di PS5.